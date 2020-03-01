'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika

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'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen göçmen kaçakçısı tutuklandı
15 dakika önce
Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:55 Kaynak: İHA
Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, " Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Edirne Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne'nin Enez ilçesi Çatalköy'de bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
(İHA)
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