'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika

'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen göçmen kaçakçısı tutuklandı

15 dakika önce

Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen göçmen kaçakçısı tutuklandı, System.String[]

Sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, " Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medyada ve basın kuruluşlarına verdiği röportajlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı yönünde röportaj vererek, "Avrupa'nın yarısını ben gönderdim" diyen Özcan Karlı isimli şahıs, Edirne'nin Enez ilçesi Çatalköy'de bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Edirne, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da koronavirüsü vaka sayısı 100'e ulaştı
Artvin Sağlık Müdürlüğünden "koronavirüs" iddialarına yanıt Açıklaması Karayoluyla avrupa'ya gidemeyen göçmenler sahile yöneldi Midilli Adası'nda halk mültecilerin kıyıya çıkmasını engelledi

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 20:10:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Avrupa'nın yarısını ben gönderdim' diyen göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]