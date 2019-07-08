"Avrupa nükleer anlaşmanın devamı için endişeleniyorsa somut adım atmalı"
1 saat önce
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, "Eğer Avrupa ülkeleri nükleer anlaşmanın devamı hakkında endişeleniyorsa somut adımlar atmalı." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:42
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