Son Dakika Haberleri: "Avrupa nükleer anlaşmanın devamı için endişeleniyorsa somut adım atmalı"
Son Dakika Ekonomi Haber

"Avrupa nükleer anlaşmanın devamı için endişeleniyorsa somut adım atmalı"

1 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, "Eğer Avrupa ülkeleri nükleer anlaşmanın devamı hakkında endişeleniyorsa somut adımlar atmalı." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Musevi, "Eğer Avrupa ülkeleri nükleer anlaşmanın devamı hakkında endişeleniyorsa somut adımlar atmalı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:42 
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa, İran, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mourinho, 100 milyon euroluk teklifi reddetti! Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı HDP, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi Mavi yemiş yetiştiren emekli doktor, siparişlere yetişemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:28:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Avrupa nükleer anlaşmanın devamı için endişeleniyorsa somut adım atmalı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]