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Avrupa Okul Sporları Gününde öğrenciler pedal bastı

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Atatürk Ortaokulu, Avrupa Okul Sporları Günü kapsamında bisiklet turu etkinliği düzenledi.

Avrupa Okul Sporları Gününde öğrenciler pedal bastı, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Atatürk Ortaokulu, Avrupa Okul Sporları Günü kapsamında bisiklet turu etkinliği düzenledi.


Aliağa ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nun öğrencileri, bisiklet turu etkinliğinde buluştu.Avrupa Okul Sporları Günü kapsamında gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Öğrenciler, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen ekip eşliğinde sahil bandında pedal bastı.


Okul Müdürü Habib Bilgiç, etkinlik hakkında, "Hareketli bir nesil, üreten bir nesil yetiştirmeye çalışıyoruz. Sağlam kafa sağlam bir vücutta bulunur" dedi.


Etkinliğe ayrıca; Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, İzmir MEB Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ekibi, Euro Velo Türkiye temsilcileri ve 200 civarında öğrenci katıldı. - İZMİR

Aliağa, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:32 Kaynak: İHA
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