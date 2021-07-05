Üye Girişi
Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü üyeleri Sorgun'a geldi - Son Dakika

Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü üyeleri Sorgun'a geldi

05.07.2021 16:09
Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü üyeleri Sorgun'a geldi, System.String[]

Merkezi Paris'te bulunan Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü üyeleri, Yozgat'ın Sorgun ilçesini ziyaret etti.

Merkezi Paris'te bulunan Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü üyeleri, Yozgat'ın Sorgun ilçesini ziyaret etti.

Bir hafta sürecek ziyaret kapsamında Sorgun Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ziyaretin ilçenin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Dernek üyelerini burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün özellikle yurt dışında şehrimizin tanıtımı açısısndan, ileriye dönük çalışmalarımız için çok önemli bir adım attık." dedi.

Sosyal belediyecilik açısından birçok ilke imza attıklarını anlatan Ekinci, "Yine bir ilki birlikte gerçekleştiriyoruz. Programımız içerisinde kültürel zenginliklerimizi görüp sosyal yardımlaşma açısından faaliyetlerde bulunacağız. İnşallah ilerleyen zamanlarda Sorgun'dan da bir grup gencimizi aynı amaçla biz de yurt dışına yollayacağız." diye konuştu.

Ekinci, konuklar için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, Sorgun'un ve çevre ilçelerin gezilip görülecek yerlerine ziyaretler yapılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından verilen yemekte Abdülhamit Han'ın 4. kuşaktan torunu Şehzade Kayıhan Osmanoğlu, Dernek Başkanı Sevgi Çelik ve Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ketin yöresel yemeklerinden olan testi kebabının testisini kırdı.

Osmanlı, Yozgat, Ekinci, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü üyeleri Sorgun'a geldi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı 17:20 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi 17:10 Hazar Denizi'ndeki korkunç patlamanın gerçekleştiği çamur volkanı görüntülendi Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım 17:05 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir 16:48 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil 16:42 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı 16:39 Eski damat dehşet saçtı, 3 kadını bıçakla yaraladı
Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti 15:40 Usta kemancı sevenlerini yasa boğdu! İlyas Tetik, evinde intihar etti Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu 15:25 Hepsi grubu üyelerinden Cemre Kemer, anne oldu! Kızına verdiği isimin anlamı, merak konusu oldu

Son Dakika Haberleri
17:19 ABD'de 4 Temmuz bağımsızlık günü kana bulandı: 2 ölü, 3 yaralı
17:16 Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı
17:06 Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı
17:04 Ayşe Nazlı'nın katilinden dehşete düşüren savunma: 7 dakika boğazını sıktım, sonra suni teneffüs yaptım
16:47 Meteoroloji'den yağmur uyarısı geldi! Metrekareye 100 kilogram yağış düşebilir
16:43 Türk diplomasisinin önemli ismi Başkonsolos Mehmet Ferhan Yorulmaz hayatını kaybetti
16:41 Parti yapan Onyekuru, Fatih Terim'i kızdırdı! Galatasaray transfer için eskisi kadar istekli değil
16:39 Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti
16:13 Vitor Pereira ve Caner Erkin'in büyük buluşması gerçekleşti! Samimi fotoğraflar beğeni topladı
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz
Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı Takım fotoğrafında yer almayan Volkan Demirel'in izinli olduğu ortaya çıktı         
17:26
Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı Cumhurbaşkanlığı Devlet Konuk Evi'nin proje görselleri ortaya çıktı         
17:17
Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray'ın rakibi olan PSV, Dumfries ve Malen'i kamp kadrosuna almadı         
17:07
Böyle takı görülmedi! Düğünde 50 metre uzunluğunda 5 TL'lik banknot taktılar Böyle takı görülmedi! Düğünde 50 metre uzunluğunda 5 TL'lik banknot taktılar         
17:03
Amazon'da Jeff Bezos devri sona erdi! Resmen görevinden ayrıldı Amazon'da Jeff Bezos devri sona erdi! Resmen görevinden ayrıldı         
16:44
Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti Çiftlik Bank'ın CEO'su, Mehmet Aydın'ın uyuşturucu işini ifşa etti         
16:40
Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Yabancı uyruklu şahıs, kavga ettiği ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
15:44
On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt On bin dolar alan siyasetçi kim? CHP'nin dilekçesine 37 gün sonra yanıt         
15:38
Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek Tosuncuk, dönüş biletini bedavaya getirmemiş, hem kendi hem de polislerin uçak bileti parasını ödeyecek         
14:44
Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler Tatil beldesinde ilk defa iguana görenler, hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler         
14:32
Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte Sürpriz evlilik teklifi! 30 bin fitte "Evet" diyen hostes alkış yağmuruna tutuldu         
12:10
Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları Kim ne kadar zam alacak belli oldu? İşte kuruşu kuruşuna yeni emekli ve memur maaşları         
11:51
MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek MasterChef'te elenen yarışmaya, şef Mehmet Yalçınkaya ücretsiz eğitim verecek         
10:31
Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi Tosuncuk'un sınır dışı edileceği için teslim olma kararı aldığı iddia edildi         
09:15
Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi Öğretmeni ne diyeceğini şaşırdı! Kamerayı açık unutup, tüm sınıfın önünde kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi         
01:04
Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor Mavi bikinisiyle kameralara yakalanan 42 yaşındaki Mine Tugay, fiziğiyle gençlere taş çıkartıyor         
00:29
Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu Mehmet Ali Erbil'in itiraflarından sonra yeniden gündeme gelen Nefise Karatay'dan baş döndüren yatak pozu         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2021 17:44:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Osmanlı Kültür Enstitüsü üyeleri Sorgun'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement