Avrupa otomobil pazarı 11 aylık dönemde yüzde 0,3 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa otomobil pazarı 11 aylık dönemde yüzde 0,3 azaldı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa otomobil pazarı 11 aylık dönemde yüzde 0,3 azaldı

7 saat önce

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,3 azaldı.

Avrupa otomobil pazarı 11 aylık dönemde yüzde 0,3 azaldı, System.String[]

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,3 azaldı.


Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2019 Ocak-Kasım dönemi Avrupa Otomobil Pazar Değerlendirmesi'ni paylaştı. Buna göre, AB (28) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,3 azaldı ve toplam 14 milyon 542 bin 126 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılı aynı döneminde 14 milyon 585 bin 602 adet satış gerçekleşmişti.


AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 36,3 ile İzlanda, yüzde 7,3 ile Finlandiya ve yüzde 6,9 ile İsveç'te görüldü. Ocak-Kasım döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 44, Romanya yüzde 21,5 ve Macaristan yüzde 11,7 oranlarıyla yer aldı.


AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Kasım ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı ve toplam 1 milyon 210 bin 860 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1 milyon 158 bin 554 adet satış gerçekleşmişti.


Bu dönemde en fazla düşüş sırasıyla yüzde 18,5 ile Norveç, yüzde 11,1 ile İzlanda ve yüzde 3,9 ile Slovakya'da görüldü. Kasım ayında, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 57,7, Litvanya yüzde 52,7 ve Macaristan yüzde 25 oranlarıyla yer aldı. 2019 Kasım ayı sonunda Türkiye, yüzde 25,63 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9'uncu oldu. - İSTANBUL

Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakimleri görevden almanın önünü açan yasa tasarısı Polonya'yı karıştırdı! AB'den ayrılabilir
Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor! Erdoğan'ın "Kapatırız" sözleri sonrası Avrupa Birliği'nden İncirlik açıklaması Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
22:16 Dışişleri'nden ABD Senatosu'na tepki: - Son Dakika Ekonomi
21:52 Son dakika: Türkiye'ye yaptırım içeren Savunma Bütçe Tasarısı, ABD Senatosu'ndan geçti - Son Dakika Ekonomi
21:30 Rus uzmanlar, Kanal İstanbul'u değerlendirdi: İkili ticaret hacmi artacak - Son Dakika Ekonomi
21:30 Validen turizmcilere: Kazancı Antalyalı ile paylaşın - Son Dakika Ekonomi
21:25 SKP'dan geçici işlem yasağı kararı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 22:46:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa otomobil pazarı 11 aylık dönemde yüzde 0,3 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]