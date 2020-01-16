Avrupa otomobil pazarı 2019 yılında arttı - Son Dakika
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Avrupa otomobil pazarı 2019 yılında arttı

6 saat önce

Avrupa otomobil pazarı 2019 Ocak-Aralık döneminde yüzde 1,2 arttı.

Avrupa otomobil pazarı 2019 yılında arttı, System.String[]

Avrupa otomobil pazarı 2019 Ocak- Aralık döneminde yüzde 1,2 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Aralık ayı Avrupa otomobil pazar verilerini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 1,2 arttı ve toplam 15 milyon 805 bin 752 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 15 milyon 624 bin 948 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılında geçen yıla göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 34,8 ile İzlanda, yüzde 6,8 ile İrlanda ve yüzde 5,2 ile Finlandiya'da görüldü. 2019 yılında 2018 yılına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 43,2, Romanya yüzde 23,4 ve Macaristan yüzde 15,6 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 yılı Aralık ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 21,4 arttı ve toplam 1 milyon 261 bin 742 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1 milyon 39 bin 272 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş yüzde 9,7 ile Norveç'te görüldü.

2019 yılı Aralık ayında, 2018 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Hollanda yüzde 113,9, İsveç yüzde 109,3 ve Hırvatistan yüzde 72,9 oranlarıyla yer aldı.

2019 Aralık ayı sonunda Türkiye, yüzde 20,37 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9'uncu oldu.

(İHA)

Aralık, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:10 Kaynak: İHA
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