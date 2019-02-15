Avrupa Otomobil Pazarı Azaldı

Avrupa otomobil pazarı 2019 Ocak ayında yüzde 4,6 azaldı.

Avrupa otomobil pazarı 2019 Ocak ayında yüzde 4,6 azaldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Ocak ayı Avrupa otomobil pazar verilerini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6 azaldı ve toplam 1 milyon 226 bin 446 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 Ocak ayında 1 milyon 286 bin 98 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 47,9 ile İzlanda, yüzde 18,8 ile Hollanda ve yüzde 17,0 ile Çek Cumhuriyeti'nde görüldü. 2019 Ocak ayında, 2018 Ocak ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise; Litvanya yüzde 49,0, yüzde 18,8 ve Macaristan yüzde 9,2 oranlarıyla yer aldı. 2019 Ocak ayında Türkiye, yüzde 58,74 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 18'inci oldu.



(İHA)

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