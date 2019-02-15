Son Dakika Haberleri: Avrupa Otomobil Pazarı Azaldı

Avrupa Otomobil Pazarı Azaldı

11 dakika önce

Avrupa otomobil pazarı 2019 Ocak ayında yüzde 4,6 azaldı.

Avrupa Otomobil Pazarı Azaldı, System.String[]
Avrupa otomobil pazarı 2019 Ocak ayında yüzde 4,6 azaldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Ocak ayı Avrupa otomobil pazar verilerini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6 azaldı ve toplam 1 milyon 226 bin 446 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 Ocak ayında 1 milyon 286 bin 98 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 47,9 ile İzlanda, yüzde 18,8 ile Hollanda ve yüzde 17,0 ile Çek Cumhuriyeti'nde görüldü. 2019 Ocak ayında, 2018 Ocak ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise; Litvanya yüzde 49,0, yüzde 18,8 ve Macaristan yüzde 9,2 oranlarıyla yer aldı. 2019 Ocak ayında Türkiye, yüzde 58,74 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 18'inci oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:11 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arsenal, Belarus'tan Eli Boş Döndü Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi

Müge Anlı "Hayatımın En Zor Programı" Deyip Cesedin Tandırda Yakıldığı Cinayetin Detaylarını Anlattı Pazarda Sebze Meyve Çalan Hırsızlar Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 15:22:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Otomobil Pazarı Azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]