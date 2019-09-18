Avrupa otomobil pazarı ilk 8 ayda azaldı

Avrupa otomobil pazarı, 2019 Ocak-Ağustos dönemi yüzde 3,2 azaldı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Ağustos ayı Avrupa otomobil pazar değerlendirmesi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Ağustos döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 3,2 azaldı ve toplam 10 milyon 830 bin 899 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılı aynı döneminde 11 milyon 184 bin 838 adet satış gerçekleşmişti.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 39,4 ile İzlanda, yüzde 15,9 ile İsveç ve yüzde 12,8 ile Finlandiya'da görüldü.



2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 39,4, Romanya yüzde 13,7 ve Macaristan yüzde 10,1 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ağustos ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 8,6 azaldı ve toplam 1 milyon 74 bin 169 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1 milyon 174 bin 645 adet satış gerçekleşmişti.



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 45,2 ile İzlanda, yüzde 30,8 ile İspanya ve yüzde 19 ile Portekiz'de görüldü.



2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Yunanistan yüzde 24,3, Macaristan yüzde 20,8 ve İsveç yüzde 19,5 oranlarıyla yer aldı. 2019 Ağustos ayı sonunda Türkiye, yüzde 43,94 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 12'nci oldu. - İSTANBUL