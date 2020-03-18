Avrupa otomobil pazarı ilk iki ayda yüzde 7,3 daraldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Avrupa otomobil pazarı ilk iki ayda yüzde 7,3 daraldı - Son Dakika Ekonomi

Avrupa otomobil pazarı ilk iki ayda yüzde 7,3 daraldı

6 saat önce

Avrupa otomobil pazarı, 2020 Ocak-Şubat döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 7,3 azalarak toplam 2 milyon 202 bin 10 adet oldu.

Avrupa otomobil pazarı ilk iki ayda yüzde 7,3 daraldı, System.String[]

Avrupa otomobil pazarı, 2020 Ocak-Şubat döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 7,3 azalarak toplam 2 milyon 202 bin 10 adet oldu.


Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 şubat ayı Avrupa otomobil pazar verilerini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Ocak-Şubat döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 7,3 azaldı ve toplam 2 milyon 202 bin 10 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2019 yılı aynı döneminde 2 milyon 375 bin 791 adet satış gerçekleşmişti.


AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 18,1 ile Romanya, yüzde 16,2 ile Bulgaristan, yüzde 15,7 ile Danimarka'da görüldü. 2020 yılı Ocak-Şubat döneminde, 2019 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Litvanya yüzde 36, Yunanistan yüzde 5,2 ve Hırvatistan yüzde 2,3 oranlarıyla yer aldı.


AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Şubat ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 7,2 azaldı ve toplam 1 milyon 66 bin 794 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2019 yılında 1 milyon 149 bin 659 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 29,2 ile Bulgaristan, yüzde 26,8 ile Romanya, yüzde 19,5 ile Danimarka'da görüldü. 2020 Şubat ayında, 2019 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 36,9, Portekiz yüzde 7,4 ve Yunanistan yüzde 4 oranlarıyla yer aldı.


2020 Şubat ayı sonunda Türkiye, yüzde 97,9 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9'uncu oldu. - İSTANBUL

Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:44 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
Öğrenci yurtlarında karantinada tutulanlara ücretsiz dağıtılan malzemeler belli oldu Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda! Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!         
11:42
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok         
11:20
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig maçlarını ertelemedi ancak virüs önlemlerini harfiyen uyguladı         
11:15
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak Son Dakika: 23 Mart'tan itibaren imkanı olan üniversiteler uzaktan eğitime başlayacak         
10:01
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:55
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 19:57:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa otomobil pazarı ilk iki ayda yüzde 7,3 daraldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]