Avrupa otomobil pazarı Ocak ayında yüzde 25,7 daraldı

Avrupa otomobil pazarı 2021 Ocak döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 25,7 daraldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2021 Ocak döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 25,7 azalarak toplamda 842 bin 835 satış seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl ise bu rakam 1 milyon 134 bin 898 adetti. Türkiye ise bu sıralamada geçen yıla göre yüzde 60,6 artış göstererek Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7.ülke oldu.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla 51,9 ile Romanya, yüzde 51,5 ile İspanya, yüzde 50,6 ile Slovakya'da görüldü. Geçen yılın Ocak ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 22,5 ile İsveç ve yüzde 7,7 ile Norveç oldu. Türkiye bu sıralamada 7. sırada yer aldı. - İSTANBUL