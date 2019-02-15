Avrupa Otomobil Pazarı Ocak'ta Azaldı

Avrupa
otomobil pazarı 2019 Ocak ayında yüzde 4,6 azaldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği
(ODD
), 2019 Ocak ayı Avrupa otomobil pazar verilerini açıkladı. Buna göre; AB
(28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,6 azaldı ve toplam 1 milyon 226 bin 446 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 Ocak ayında 1 milyon 286 bin 98 adet satış gerçekleşmişti.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 47,9 ile İzlanda
, yüzde 18,8 ile Hollanda
ve yüzde 17,0 ile Çek Cumhuriyeti
'nde görüldü. 2019 Ocak ayında, 2018 Ocak ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise; Litvanya
yüzde 49,0, yüzde 18,8 ve Macaristan
yüzde 9,2 oranlarıyla yer aldı.
2019 Ocak ayında Türkiye
, yüzde 58,74 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 18'inci oldu. - İSTANBUL