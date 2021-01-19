Avrupa Otomobil Pazarı yılı daralmayla kapattı - Son Dakika

Avrupa Otomobil Pazarı yılı daralmayla kapattı

19.01.2021 17:14
Avrupa Otomobil Pazarı yılı daralmayla kapattı, System.String[]

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Avrupa Otomobil Pazarı’nın aralık ve 2020 yılı sonuçlarını paylaştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Avrupa Otomobil Pazarı'nın aralık ve 2020 yılı sonuçlarını paylaştı.

Açıklanan verilere göre; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarında 2020 Aralık ayında %3,7 daralma yaşandı.

Otomobil pazarı 2020 Aralık ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı ve toplam 1 milyon 214 bin 581 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 261 bin 550 adetti.

AB (26),UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre hazırlanan raporda, otomobil satışları 2020 Ocak-Aralık döneminde yüzde 24,3 azaldı.

Otomobil pazarı 2020 Ocak-Aralık döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 24,3 azaldı ve toplam 11 milyon 961 bin 182 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 15 milyon 805 bin 658 adetti.

2020 yılı sonunda Türkiye, geçen yıla göre yüzde 57,5 artış ve 610 bin 109 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla 49,5 ile Hırvatistan, yüzde 47,6 ile Slovenya, yüzde 40,3 ile Bulgaristan'da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 168,3 ile İrlanda, yüzde 82,8 ile Norveç ve yüzde 46,8 ile Danimarka oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılında, geçen yıla göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 42,8 ile Hırvatistan, yüzde 36,8 ile Bulgaristan, yüzde 35 ile Portekiz'de görüldü. 2020 yılında tüm Avrupa otomobil pazarlarında daralma görüldü.

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Avrupa Birliği, Otomobil, Aralık, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Avrupa Otomobil Pazarı yılı daralmayla kapattı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti Kısıtlamaların esnetilmesi için mart ayının ikinci yarısı bekleniyor 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi Yeni doğan bebek, anne karnında koronavirüse karşı antikor geliştirdi FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor
Altının kilogramı 442 bin 230 liraya yükseldi Altının kilogramı 442 bin 230 liraya yükseldi         
17:51
Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi Erol Bulut polis merkezinde şikayetçi sıfatıyla ifade verdi         
17:03
Otoyolda mucize kurtuluş! Yolcu otobüsünden kopan çamurluk faciaya neden oluyordu Otoyolda mucize kurtuluş! Yolcu otobüsünden kopan çamurluk faciaya neden oluyordu         
17:02
Yalnız yaşayan yaşlı kadın, komşuları tarafından kanlar içinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı kadın, komşuları tarafından kanlar içinde ölü bulundu         
16:39
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
Tunus'ta halk sokağa döküldü! 600'den fazla kişi gözaltında Tunus'ta halk sokağa döküldü! 600'den fazla kişi gözaltında         
16:13
Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor Çin hükümetinin koronavirüs salgınıyla ilgili yalanları bu belgeselde gün yüzüne çıkıyor         
16:03
Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi         
15:50
Hazine bugünkü ihalelerde yaklaşık 6 milyar lira borçlandı Hazine bugünkü ihalelerde yaklaşık 6 milyar lira borçlandı         
15:39
12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında         
15:12
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı         
14:54
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 18:16:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Otomobil Pazarı yılı daralmayla kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei