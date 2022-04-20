Avrupa otomobil pazarı yüzde 18,8 daraldı - Son Dakika
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Avrupa otomobil pazarı yüzde 18,8 daraldı

20.04.2022 11:30
Avrupa otomobil pazarı yüzde 18,8 daraldı

Avrupa otomobil pazarı Mart ayında yüzde 18,8 geriledi.

Avrupa otomobil pazarı Mart ayında yüzde 18,8 geriledi. Toplam 1 milyon 127 bin 77 adet satış gerçekleşti.

Avrupa otomobil pazarı Mart ayında 2021 Mart ayına göre yüzde 18,8 azaldı ve toplam 1 milyon 127 bin 77 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Mart ayında Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 387 bin 985 adetti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2022 Mart ayı Avrupa otomobil pazar değerlendirmesini paylaştı. Rapora göre otomobil satışları 2022 Ocak-Mart döneminde yüzde 10,6 azaldı. Otomobil pazarı 2022 Ocak-Mart döneminde 2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 10,6 azaldı ve toplam 2 milyon 753 bin 256 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı aynı döneminde otomobil pazarı 3 milyon 80 bin 688 adetti. Mart ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 azalış ve 116 bin 834 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

2022 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 39,5 ile İsveç, yüzde 38,4 ile Danimarka ve yüzde 34.5 ile Slovenya oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar ise sırasıyla yüzde 52,3 ile İzlanda, yüzde 40.4 ile İrlanda ve yüzde 40,2 ile Romanya oldu.

Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 24,4 ile İtalya, yüzde 23,3 ile İsveç ve yüzde 22.4 ile Finlandiya oldu. Ocak-Mart döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 51,1 ile İzlanda, yüzde 39,6 ile Romanya ve yüzde 24,8 ile Slovakya oldu.

(İHA)

Avrupa otomobil pazarı yüzde 18,8 daraldı

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Otomotiv Distribütörleri Derneği, Otomobil, Ocak, Mart, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa otomobil pazarı yüzde 18,8 daraldı - Son Dakika


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