Avrupa otomobil pazarı yüzde 255,9 arttı

Avrupa otomobil pazarı Nisan ayında yıllık bazda yüzde 255,9 artarak toplam 1 milyon 39 bin 810 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Nisan ayı otomobil pazarı verilerini paylaştı. Buna göre, Avrupa otomobil pazarı 2021 Nisan ayında 2020 Nisan ayına göre yüzde 255,9 arttı ve toplam 1 milyon 39 bin 810 adet seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl Nisan ayında ise pazar 292 bin 153 adet olmuştu.

Otomobil pazarı 2021 Ocak-Nisan döneminde 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 23,1 artış gösterdi ve toplam 4 milyon 120 bin 443 adet seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 3 milyon 346 bin 10 adetti. 2021 Nisan ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,7 artış ve 204 bin 839 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6'ncı ülke olarak yer aldı.

AB, UK (Birleşik Krallık)ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkeleri toplamına göre 2021 Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre düşüş gösteren ülke olmadı. Geçen yılın Nisan ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 3276,8 ile İtalya, yüzde 3176,6 ile İngiltere ve yüzde 1988,6 ile İrlanda oldu.

2021 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 14,5 ile Romanya, yüzde 11,7 ile Hollanda, yüzde 7,3 ile Litvanya'da görüldü. Ocak-Nisan döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 68,4 ile İtalya, yüzde 51,0 ile Fransa ve yüzde 41,2 ile Yunanistan oldu. - İSTANBUL