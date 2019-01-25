Son Dakika Haberleri: Avrupa Otomotiv Pazarı 2018'de Yüzde 0,04 Daraldı

Avrupa Otomotiv Pazarı 2018'de Yüzde 0,04 Daraldı

52 dakika önce

Avrupa otomotiv pazarı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 0,04 daralarak 15 milyon 624 bin 486'ya geriledi.

Avrupa Otomotiv Pazarı 2018'de Yüzde 0,04 Daraldı, System.String[]
Avrupa otomotiv pazarı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 0,04 daralarak 15 milyon 624 bin 486'ya geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 yılı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv satışları, geçen yıl 2017'ye kıyasla yüzde 0,04 düşerek 15 milyon 624 bin 486'ya geriledi. 2017 yılında 15 milyon 630 bin 555 adet satış gerçekleşmişti.

Söz konusu dönemde otomotiv satışlarını en çok artıran pazarlar sırasıyla yüzde 25,4 ile Litvanya, yüzde 23,1 ile Romanya ve yüzde 18,7 ile Hırvatistan olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde otomotiv satışlarında en fazla düşüş yüzde 15,6 ile İzlanda'da, yüzde 6,8 ile İngiltere, Norveç ve İsveç'te yaşandı.

Türkiye, geçen yıl yüzde 32,7'lik azalışla Avrupa otomobil satışları sıralamasında 8. oldu. Avrupa otomobil pazarı geçen yılın aralık ayında 2017'nin aynı ayına göre yüzde 8,7 daralarak 1 milyon 38 bin 984 adet seviyesinde gerçekleşti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:01 Kaynak: AA

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Avrupa, Ekonomi
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