Avrupa otomotiv pazari 2019 yılı Kasım ayı sonunda yüzde 0,1 arttı. - Son Dakika

Avrupa otomotiv pazarı 2019 Ocak-Kasım döneminde yüzde 0,1 artarak 16 milyon 959 bin 895 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Kasım ayı Avrupa ptomotiv pazar verilerini açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Ocak-Kasım döneminde yüzde 0,1 arttı ve 16 milyon 959 bin 895 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 16 milyon 950 bin 996 toplam adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Kasım döneminde yüzde 35,6 ile İzlanda, yüzde 8,2 ile İsveç ve yüzde 6,7 ile Finlandiya'da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 31,1, Romanya yüzde 17,9 ve Macaristan yüzde 11,4 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Kasım ayında yüzde 2,3 arttı ve 1 milyon 415 bin 824 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı ayında 1 milyon 384 bin 421 toplam adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Kasım ayında yüzde 18,1 ile Norveç, yüzde 17,6 ile İzlanda ve yüzde 8,4 ile Slovakya'da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 39,8, Litvanya yüzde 37 ve İrlanda yüzde 34,4 oranlarıyla yer aldı.

2019 Kasım ayı sonunda Türkiye, yüzde 28,9 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 9'uncu ülke konumunda yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Kasım döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,3 azaldı ve toplam 14 milyon 542 bin 126 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılı aynı döneminde 14 milyon 585 bin 602 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 36,3 ile İzlanda, yüzde 7,3 ile Finlandiya ve yüzde 6,9 ile İsveç ve İrlanda'da görüldü. 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 44, Romanya yüzde 21,5 ve Macaristan yüzde 11,7 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Kasım ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 4,5 arttı ve toplam 1 milyon 210 bin 860 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1 milyon 158 bin 554 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 18,5 ile Norveç, yüzde 11,1 ile İzlanda ve yüzde 3,9 ile Slovakya'da görüldü. 2019 yılı Kasım ayında, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Romanya yüzde 57,7, Litvanya yüzde 52,7 ve Macaristan yüzde 25 oranlarıyla yer aldı.

2019 Kasım ayı sonunda Türkiye, yüzde 25,63 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9'uncu oldu.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Ocak-Kasım döneminde yüzde 2,3 arttı ve 2 milyon 323 adede yükseldi. 2018 yılının aynı döneminde 1 milyon 955 bin 767 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Kasım döneminde en fazla düşüş yüzde 30,4 ile İzlanda, yüzde 18,8 ile İsveç ve yüzde 13,4 ile Estonya'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar

sıralamasında; Litvanya yüzde 23,5, Macaristan yüzde 18 ve Yunanistan yüzde 15,1 oranlarıyla yer aldı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Kasım ayında yüzde 8,3 azaldı ve 171 bin 621 adede düştü. 2018 Kasım ayında 187 bin 134 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Kasım ayında en fazla düşüş yüzde 42,1 ile İzlanda, yüzde 34,3 ile Slovakya ve yüzde 31,4 ile Estonya'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; İrlanda yüzde 51, İsveç yüzde 21,7 ve Yunanistan yüzde 19 oranlarıyla yer aldı.

2019 Kasım ayı sonunda Türkiye, yüzde 38,7 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 8'inci sırada yer aldı.

(İHA)