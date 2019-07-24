Avrupa otomotiv pazarı 6 ayda yüzde 1,9 daraldı
24 dakika önce
Avrupa'da otomotiv satışları ilk yarıda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 9 milyon 829 bin 961 düzeyinde gerçekleşti.
Avrupa
'da otomotiv satışları ilk yarıda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 9 milyon 829 bin 961 düzeyinde gerçekleşti.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:07
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