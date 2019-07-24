Son Dakika Haberleri: Avrupa otomotiv pazarı 6 ayda yüzde 1,9 daraldı
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Avrupa otomotiv pazarı 6 ayda yüzde 1,9 daraldı

24 dakika önce

Avrupa'da otomotiv satışları ilk yarıda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 9 milyon 829 bin 961 düzeyinde gerçekleşti.

Avrupa otomotiv pazarı 6 ayda yüzde 1,9 daraldı, System.String[]
Avrupa'da otomotiv satışları ilk yarıda 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 9 milyon 829 bin 961 düzeyinde gerçekleşti.
Avrupa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:07 
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