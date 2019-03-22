Avrupa Otomotiv Pazarı Azaldı

Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Şubat ayı sonunda yüzde 1,8 azaldı.

Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Şubat ayı sonunda yüzde 1,8 azaldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2019 Şubat ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi sonuçlarını açıkladı. Buna göre; AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Ocak-Şubat döneminde yüzde 1,8 azaldı ve 2 milyon 769 bin 674 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı döneminde 2 milyon 819 bin 102 toplam adet satış gerçekleşti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Şubat döneminde yüzde 39,3 ile İzlanda, yüzde 14,3 ile Hollanda ve yüzde 13,8 ile İsveç'te düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 53,8, Romanya yüzde 23,1 ve Macaristan yüzde 10,4 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2019 Şubat ayında yüzde 0,1 azaldı ve 1 milyon 336 bin 695 adet seviyesinde gerçekleşti. 2018 yılının aynı ayında 1 milyon 338 bin 599 toplam adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Şubat ayında yüzde 31,9 ile İzlanda, yüzde 14,7 ile İsveç ve yüzde 12,7 ile Hollanda'da düşüş yaşandı. 2019 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 70,6, Romanya yüzde 33,0 ve Slovenya yüzde 11,7 oranlarıyla yer aldı. 2019 Şubat ayı sonunda Türkiye, yüzde 52,6 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 16'ncı ülke konumunda yer aldı.



OTOMOBİL PAZARI



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Ocak-Şubat döneminde 2018 yılı aynı dönemine göre yüzde 2,9 azaldı ve toplam 2 milyon 374 bin 963 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılının aynı döneminde 2 milyon 445 bin 206 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 40,8 ile İzlanda, yüzde 17,6 ile Hollanda, yüzde 13,1 ile İsveç'te görüldü. 2019 yılı Ocak-Şubat döneminde, 2018 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 68,8, Romanya yüzde 26,8 ve Macaristan yüzde 11,0 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2019 Şubat ayında 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı ve toplam 1 milyon 148 bin 775 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2018 yılında 1 milyon 159 bin 114 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 30,9 ile İzlanda, yüzde 14,9 ile İsveç, yüzde 14,5 ile Hollanda'da görüldü. 2019 Şubat ayında, 2018 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 94,5, Romanya yüzde 37,5 ve Macaristan yüzde 12,6 oranlarıyla yer aldı. 2019 Şubat ayı sonunda Türkiye, yüzde 51,71 azalış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 16'ncı oldu.



HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI



AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Ocak-Şubat döneminde yüzde 5,3 arttı ve 323 bin 918 adede yükseldi. 2018 yılının aynı döneminde 307 bin 701 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Ocak-Şubat döneminde en fazla düşüş yüzde 36,2 ile İzlanda, yüzde 20,8 ile İsveç ve yüzde 13,5 ile İrlanda'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 74,2, Slovenya yüzde 43,4 ve Letonya yüzde 22,5 oranlarıyla yer aldı. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2019 Şubat ayında yüzde 4,4 arttı ve 155 bin 388 adede yükseldi. 2018 Şubat ayında 148 bin 862 adet satış gerçekleşmişti. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2019 Şubat ayında en fazla düşüş yüzde 45,1 ile İzlanda, yüzde 16,5 ile İsveç ve yüzde 12,4 ile Finlandiya'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 99,1, Slovenya yüzde 52,7 ve Lüksemburg yüzde 24,8 oranlarıyla yer aldı. 2019 Şubat ayı sonunda Türkiye, yüzde 53,7 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 9'uncu sırada yer aldı.



(İHA)

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