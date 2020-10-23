Avrupa otomotiv pazarı Eylül'de artış gösterdi - Son Dakika

Avrupa otomotiv pazarı Eylül'de artış gösterdi

23.10.2020 12:28
Avrupa otomotiv pazarı Eylül'de artış gösterdi, System.String[]

Avrupa otomotiv pazarı Eylül ayında yüzde 2,9 artış göstererek 1 milyon 527 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa otomotiv pazarı Eylül ayında yüzde 2,9 artış göstererek 1 milyon 527 bin adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 yılı Eylül ayı Avrupa otomotiv pazarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, Avrupa otomotiv pazarı Eylül ayında AB (26), Birleşik Krallık (UK) ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre yüzde 2,9 artış gösterdi ve 1 milyon 527 bin 2 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1 milyon 483 bin 742 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı söz konusu ayda 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 1,1 artış gösterdi ve toplam 1 milyon 300 bin 48 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 285 bin 545 adetti.

Hafif ticari araç pazarı aynı ayda yüzde 17,9 artış gösterdi ve 195 bin 333 adede ulaştı. 2019 Eylül ayında 165 bin 613 adet satış gerçekleşmişti.

AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı Ocak-Eylül döneminde yüzde 28,7, otomobil pazarı yüzde 29,3 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 23,6 azaldı.

Otomotiv pazarı bu dönemde yüzde 28,7 azaldı ve 10 milyon 64 bin 274 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 14 milyon 118 bin 286 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı aynı dönemde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 29,3 azaldı ve toplam 8 milyon 567 bin 920 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 12 milyon 117 bin 401 adetti.

Hafif ticari araç pazarı Ocak-Eylül döneminde yüzde 23,6 azalarak 1 milyon 261 bin 859 adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 1 milyon 651 bin 489 adet satış gerçekleşmişti.

2020 Eylül ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 75,7 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 70 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 99,2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

(İHA)

Avrupa otomotiv pazarı Eylül'de artış gösterdi

Avrupa Birliği, Otomobil, Avrupa, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Avrupa otomotiv pazarı Eylül'de artış gösterdi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Lokantada birbirlerine girdiler: Tekme ve yumruklar havada uçuştu Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşayan grip aşısı uygulanmasına başlandı: Öncelik yüksek risk grubunun Taksiciden kadın müşteriye şok tehdit: Seni gebertirim kadın Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı
Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi         
12:21
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek         
11:49
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda         
11:38
Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin         
11:16
Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı         
10:53
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor 8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor         
08:57
Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı Dünya koronanın pençesinde kıvranırken kuş gribi illeti de yeniden hortladı         
08:43
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 12:45:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa otomotiv pazarı Eylül'de artış gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei