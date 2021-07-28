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Avrupa otomotiv pazarı haziran ayında yüzde 13,3 arttı - Son Dakika

Avrupa otomotiv pazarı haziran ayında yüzde 13,3 arttı

28.07.2021 14:54
Avrupa otomotiv pazarı haziran ayında yüzde 13,3 arttı, System.String[]

Avrupa otomotiv pazarı 2021 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3, otomobil pazarı yüzde 13,3, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,9 artış gösterdi.

Avrupa otomotiv pazarı 2021 Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3, otomobil pazarı yüzde 13,3, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,9 artış gösterdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2021 Haziran ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi raporunu yayınladı. Buna göre, AB, UK (Birleşik Krallık) ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,3, otomobil pazarı yüzde 13,3, hafif ticari araç pazarı yüzde 10,9 artış gösterdi.

Otomotiv pazarı 2021 Haziran ayında yüzde 13,3 arttı ve 1 milyon 513 bin 886 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılının aynı ayında 1 milyon 335 bin 814 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2021 Haziran ayında yüzde 13,3 arttı ve toplam 1 milyon 282 bin 503 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı Haziran ayında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 131 bin 895 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2021 Haziran ayında yüzde 10,9 artış gösterdi ve 197 bin 66 adede ulaştı. 2020 Haziran ayında 177 bin 763 adet satış gerçekleşmişti.

AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,2, otomobil pazarı yüzde 27,1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 42,9 arttı.

Otomotiv pazarı 2021 yılında yüzde 29,2 arttı ve 7 milyon 767 bin 65 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılında 6 milyon 12 bin 136 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı 2021 Ocak-Haziran döneminde, 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 27,1 arttı ve toplam 6 milyon 486 bin 351 adet seviyesinde gerçekleşti. 2020 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 5 milyon 101 bin 738 adetti.

Hafif ticari araç pazarı 2021 yılında yüzde 42,9 arttı ve 1 milyon 83 bin 155 adede yükseldi. 2020 yılında ise 758 bin 103 adet satış gerçekleşmişti.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, yüzde 52,4 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve yüzde 67,2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6. ülke olarak yer aldı.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI ÜLKELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE;

AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yaşanan ülkeler sırasıyla yüzde 17,1 ile Slovenya, yüzde 15,9 ile Belçika ve yüzde 13,6 ile Fransa oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 130,1 ile İrlanda, yüzde 118,2 ile İzlanda ve yüzde 69,4 ile Estonya oldu.

AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre düşüş gösteren pazar olmadı. Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 59,1 ile Yunanistan, yüzde 51,7 ile İtalya ve yüzde 47,0 ile Hırvatistan oldu.

AVRUPA OTOMOBİL PAZARI ÜLKELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE;

AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 21,1 ile Slovenya, yüzde 16,3 ile Belçika ve yüzde 14,7 ile Fransa oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 174,8 ile İrlanda, yüzde 123,2 ile İzlanda ve yüzde 78,2 ile Norveç oldu.

AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine düşüş yaşanan tek pazar yüzde 4,9 ile Romanya oldu. Ocak-Haziran döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 59,6 ile Yunanistan, yüzde 51,4 ile İtalya ve yüzde 49,1 ile Hırvatistan oldu.

AVRUPA HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI ÜLKELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLDİĞİNDE;

AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre en düşüş yaşanan pazarlar sırasıyla yüzde 15,3 ile Belçika, yüzde 13,7 ile Lüksemburg ve yüzde 10 ile Fransa oldu. 2021 yılının aynı ayında satışını en çok artıran pazarlar yüzde 148,9 ile Avusturya, yüzde 105,3 ile Bulgaristan ve yüzde 93 ile Estonya oldu.

AB, UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre daralma yaşayan ülke olmadı. Ocak-Haziran döneminde en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 83 ile Avusturya, yüzde 75,9 ile İngiltere ve yüzde 72,1 ile İsveç oldu.

(İHA)

Avrupa otomotiv pazarı haziran ayında yüzde 13,3 arttı

Otomobil, Haziran, Türkiye, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa otomotiv pazarı haziran ayında yüzde 13,3 arttı - Son Dakika


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