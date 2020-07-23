Avrupa otomotiv pazarı haziranda daraldı - Son Dakika

Avrupa otomotiv pazarı haziranda daraldı

Avrupa otomotiv pazarı 2020 haziran ayında yüzde 24, otomobil pazarı yüzde 24,1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13,6 daraldı.

Avrupa otomotiv pazarı haziranda daraldı, System.String[]

Avrupa otomotiv pazarı 2020 haziran ayında yüzde 24, otomobil pazarı yüzde 24,1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13,6 daraldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), 2020 haziran ayı Avrupa otomotiv pazar değerlendirmesi raporunu açıkladı. Buna göre; AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 haziran ayında yüzde 24, otomobil pazarı yüzde 24,1 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 13,6 daraldı.

Otomotiv pazarı 2020 haziran ayında yüzde 24 azaldı ve 1 milyon 335 bin 802 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1 milyon 756 bin 553 toplam adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2020 haziran ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 24,1 azaldı ve toplam 1 milyon 131 bin 843 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılında ise Avrupa otomobil pazarı 1 milyon 491 bin 465 adetti. Hafif ticari araç pazarı 2020 haziran ayında yüzde 13,6 azaldı ve 177 bin 807 adede düştü. 2019 haziran ayında 205 bin 740 adet satış gerçekleşmişti.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde yüzde 38,9 azaldı ve 6 milyon 11 bin 918 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı döneminde 9 milyon 834 bin 542 toplam adet satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 39,5 azaldı ve toplam 5 milyon 101 bin 669 adet seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılı aynı döneminde ise otomobil pazarı 8 milyon 427 bin 639 adetti. Hafif ticari araç pazarı 2020 Ocak-Haziran döneminde yüzde 33,8 azaldı ve 758 bin 166 adede düştü. 2019 yılının aynı döneminde 1 milyon 144 bin 454 adet satış gerçekleşmişti.

2020 haziran ayı sonunda Türkiye, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı ülke, yüzde 30,2 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 7'nci ülke ve yüzde 30,2 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6'ncı ülke olarak yer aldı.

Avrupa otomotiv pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 54 ile Portekiz, yüzde 48,9 ile Hırvatistan ve yüzde 44,1 ile Litvanya'da yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını artıran tek pazar yüzde 1,4 ile Fransa oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 52,4 ile Hırvatistan, yüzde 50 ile İspanya ve yüzde 48,2 ile Portekiz'de yaşandı. 2020 yılının aynı döneminde satışını arttıran bir pazar olmadı.

Avrupa otomobil pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 56,2 ile Portekiz, yüzde 49,4 ile Hırvatistan, yüzde 40,8 ile Litvanya'da görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre büyüme gösteren tek pazar yüzde 1,2 ile Fransa oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 54,4 ile Hırvatistan, yüzde 50,9 ile İspanya, yüzde 49,6 ile Portekiz'de görüldü. İlk altı ayda tüm Avrupa pazarlarında daralma görüldü.

Avrupa hafif ticari araç pazarı ülkelere göre değerlendirildiğinde;

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 50,6 ile İsveç, yüzde 46,2 ile Hollanda ve yüzde 45,1 ile Bulgaristan'da yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışını en çok artıran pazarlar yüzde 8,4 ile Belçika, yüzde 7,8 ile Fransa ve yüzde 6,4 ile Romanya oldu.

AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 45,7 ile İspanya, yüzde 45,6 ile İsveç ve yüzde 44,6 ile İngiltere'de yaşandı. Satışlarını arttıran pazar olmadı.

Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 12:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa otomotiv pazarı haziranda daraldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da, internet üzerinden haksız kazanç sağlayan çeteye yönelik operasyonda 67 kişi yaklandı Tarihi güne saatler kala Erdoğan ve Bahçeli'den Ayasofya Camisi'ne sürpriz ziyaret Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur Radamel Falcao, Beckham'ın takımı Inter Miami'yi takip etmeye başladı Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, tek kişilik hücreye konuldu İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı "Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı "Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü         
15:25
Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu Mircea Lucescu, Dinamo Kiev'in yeni teknik direktörü oldu         
15:23
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum         
14:54
Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor Olympique Lyon, Fenerbahçe'nin yıldızı Luis Gustavo'yu transfer etmek istiyor         
14:50
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti         
14:35
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti         
14:32
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti         
13:17
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti         
13:15
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi         
13:13
Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek Sadık Çiftpınar, önümüzdeki sezonda da Fenerbahçe forması giyecek         
12:50
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı         
12:34
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi         
12:17
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var         
11:58
Kural dışı tekme nedeniyle tek gözünü kaybedebileceği söylenen kafes dövüşçüsü, son halini sosyal medyadan paylaştı Kural dışı tekme nedeniyle tek gözünü kaybedebileceği söylenen kafes dövüşçüsü, son halini sosyal medyadan paylaştı         
11:43
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı         
11:39
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı         
11:23
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz         
11:18
Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu Tansu Çiller'in oğlu hakkında bomba iddia: Eşini saçından sürükleyip kafasını duvardan duvara vurdu         
11:07
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis         
10:59
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor         
10:47
Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir Kuyumculardan gram altın tahmini: Yıl sonuna kadar 450 lira olabilir         
10:38
Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm Uykusunda eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu: Aldatıldığımı düşündüm, boğazını sıkarak öldürdüm         
10:02
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi         
09:53
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi         
09:46
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var         
09:45
En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler En başarılı CHP'li belediye başkanları anketinde İmamoğlu ve Yavaş'a soğuk duş! İlk 3'e giremediler         
09:25
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti         
09:09
Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak Hatalı basılmış 50 TL'lik banknotu 75 bin TL'ye satacak         
09:03
Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi Arı sokan vatandaş, kalp krizi geçirdi         
08:07
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü         
00:02
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu         
21:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2020 18:40:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa otomotiv pazarı haziranda daraldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei