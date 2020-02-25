Avrupa otomotiv pazarı ocakta yüzde 7,7 daraldı

Avrupa otomotiv pazarı, 2020 yılı ocak ayında yüzde 7,7 daralırken, satışlar 1 milyon 321 bin 837'ye geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nce (ODD) Avrupa otomotiv pazarının 2020 yılı ocak ayı verileri yayımlandı.

Buna göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına bakıldığında otomotiv pazarı 2020 Ocak ayında yüzde 7,7 azalarak, 1 milyon 321 bin 837 seviyesinde gerçekleşti. 2019 yılının aynı ayında 1 milyon 432 bin 511 toplam adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak ayında yüzde 22,2 ile İsveç, yüzde 15 ile İzlanda ve Polonya'da düşüş yaşandı. 2020 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Litvanya yüzde 19,1, Yunanistan yüzde 5,7 ve Norveç yüzde 5,2 oranlarıyla yer aldı. 2020 Ocak ayında Türkiye, yüzde 88,8 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 10. ülke konumunda yer aldı.

Otomobil pazarı 1 milyon 135 bin 116 adet seviyesinde

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2020 Ocak ayında 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 7,4 azaldı ve toplam 1 milyon 135 bin 116 adet seviyesine ulaşıldı. 2019 Ocak ayında 1 milyon 226 bin 202 adet satış gerçekleşmişti.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2020 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 18 ile İsveç, yüzde 16,3 ile İzlanda ve yüzde 14,1 ile Polonya'da görüldü. 2020 Ocak ayında, 2019 Ocak ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında ise Litvanya yüzde 35,1, Yunanistan ve Norveç yüzde 6,2 oranlarıyla yer aldı.

2020 Ocak ayında Türkiye, yüzde 100,5 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 11. oldu.

Hafif ticari araç pazarı da geriledi

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2020 Ocak ayında yüzde 7,8 daralarak, 154 bin 647 adede düştü. 2019 Ocak ayında 167 bin 758 adet satış gerçekleşmişti.

2020 Ocak ayında en fazla düşüş yüzde 57,5 ile İsveç, yüzde 25,2 ile Letonya ve yüzde 25 ile Çekya'da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında Lüksemburg yüzde 6,3, İngiltere yüzde 5,9 ve Belçika yüzde 2,3 oranlarıyla yer aldı. 2020 Ocak ayında Türkiye, yüzde 54,9 artış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 9. sırada yer aldı.