Avrupa otomotiv pazarı yüzde 4,3 daraldı - Son Dakika
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Avrupa otomotiv pazarı yüzde 4,3 daraldı

24.02.2022 16:22
Avrupa otomotiv pazarı yüzde 4,3 daraldı

Avrupa otomotiv pazarı 2022 Ocak ayında yüzde 4,3 azalarak 973 bin 277 adet seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa otomotiv pazarı 2022 Ocak ayında yüzde 4,3 azalarak 973 bin 277 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Avrupa otomotiv pazarı Ocak ayı değerlendirmesini paylaştı. Buna göre AB (26), Birleşik Krallık (UK) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2022 Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 azalarak 973 bin 277 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı ayında 1 milyon 16 bin 513 adet toplam satış gerçekleşmişti.

Otomobil pazarı yüzde 2,4 azaldı

Avrupa otomobil pazarı Ocak ayında yüzde 2,4 azalarak toplam 822 bin 423 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Ocak ayında 842 bin 670 adet olmuştu. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 16,6 azalarak 120 bin 628 adede geriledi. Bir önceki yılın Ocak ayında 144 bin 641 adet satış gerçekleşmişti.

Türkiye otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı

Ocak ayında Türkiye geçen yıla göre yüzde 12,4 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6'ncı ülke olurken yüzde 17,9 düşüş ile otomobil satışları sıralamasında ise 8'inci oldu. Türkiye hafif ticari araç satışları sıralamasında yüzde 8,9 artışla 5'inci sırada konumlandı.

En fazla büyüme gösteren pazar Slovakya'nın

Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş yaşanan ülkeler sırasıyla yüzde 29 ile Yunanistan, yüzde 24,4 ile Norveç ve yüzde 18,2 ile Fransa oldu. Geçen yılın aynı ayına göre en fazla büyüme gösteren pazarlar sırasıyla yüzde 65,2 ile Slovakya, yüzde 43,4 ile Romanya ve yüzde 43,3 ile İzlanda oldu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa otomotiv pazarı yüzde 4,3 daraldı - Son Dakika


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