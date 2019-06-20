Son Dakika Haberleri: Avrupa Oyunları'da Takım Bayrak Töreni düzenlendi
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Avrupa Oyunları'da Takım Bayrak Töreni düzenlendi

48 dakika önce

Belarus'un Minsk kentinde 21-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 2'nci Avrupa Oyunları'nın Takım Bayrak Töreni, Sporcu Köyü'nde gerçekleşti.

Avrupa Oyunları'da Takım Bayrak Töreni düzenlendi, System.String[]
Belarus'un Minsk kentinde 21-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 2'nci Avrupa Oyunları'nın Takım Bayrak Töreni, Sporcu Köyü'nde gerçekleşti.
Atıcılık, 3x3 basketbol, bisiklet, boks, judo, masa tenisi, okçuluk ve sambo milli takımlarının katıldığı törende TMOK Başkan Yardımcısı ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat ile Kafile Başkanı Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin de yer aldı.
Belarus, Minsk 2019 ve EOC bayraklarının göndere çekilmesi ile başlayan törende sporcular Belarus'un yerel müzikleri eşliğinde keyifli vakit geçirdiler.
ÜLKELER AĞAÇ DİKTİLER
Törenin ardından tüm ülkelerin kafile başkanları, ülkeleri adına meşe ağaçları diktiler. Ağaç dikim etkinliğinin ardından gün sona erdi.
Minsk 2019, yarın yapılacak ilk yarışmalar ile başlayacak. Milli sporcular; okçuluk, boks ve 3x3 basketbol karşılaşmalarında mücadele edecekler.


Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:30 Kaynak: DHA
Belarus, Avrupa, Spor
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