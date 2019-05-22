Son Dakika Haberleri: Avrupa Oyunları'nda Atletizm Şoku

Avrupa Oyunları'nda Atletizm Şoku

8 saat önce

Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan Avrupa Oyunları'na atletizm branşında 6 ülke katılmama kararı aldı.

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Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan Avrupa Oyunları'na atletizm branşında 6 ülke katılmama kararı aldı.

2'nci Avrupa Oyunları Belarus'un Minsk kentinde 21-30 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye'nin 14 branşta 110 sporcu ile katılım göstereceği şampiyonada 6 ülke atletizm branşında sahneye çıkmayacak. Avrupa atletizminde söz sahibi olan ve 2'nci Avrupa Oyunları'na katılma hakkı elde eden İngiltere, İsveç, Fillandiya, Hollanda, Norveç ile Belçika çeşitli nedenlerle atletizm yarışmalarına katılmama kararı aldılar. 50 ülkeden 4 binin üzerinde sporcunun yarışacağı oyunlarda, 200 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Milliler atıcılık, atletizm, badminton, 3x3 basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, okçuluk ve sambo dallarında mücadele edecek.

- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:31 Kaynak: DHA
Belarus, Avrupa, Atletizm, Spor
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