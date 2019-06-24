Avrupa Oyunları'nda ilk altın madalya judodan geldi
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Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2'nci Avrupa Oyunları'nda Türkiye ilk altın madalyasını judo branşında Mikail Özerler ile kazandı.
Belarus
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:42 Kaynak: DHA
'un başkenti Minsk'te düzenlenen 2'nci Avrupa
Oyunları'nda Türkiye
ilk altın madalyasını judo branşında Mikail Özerler ile kazandı.
90 kiloda mücadele eden milli judoka, final karşılaşmasında İsrailli rakibi Li Kochman'ı altın skorla yenerek altın madalyaya uzanan ilk isim oldu. Avrupa Oyunları'nda mücadele eden millilerde atletizm ve okçuluk branşları daha önce birer bronz madalya kazanmışlardı. Böylece Türkiye, oyunlarda üçüncü madalyasını kazanmış oldu.
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