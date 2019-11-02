Son Dakika Haberleri: Avrupa Oyunları Şampiyonası 57 kiloda mücadele eden milli taekwondocu İrem Yaman altın madalya...
Son Dakika Spor Avrupa Oyunları Şampiyonası 57 kiloda mücadele eden milli taekwondocu İrem Yaman altın madalya...

Avrupa Oyunları Şampiyonası 57 kiloda mücadele eden milli taekwondocu İrem Yaman altın madalya...

7 saat önce

Avrupa Oyunları Şampiyonası 57 kiloda mücadele eden milli taekwondocu İrem Yaman altın madalya kazandı.

Avrupa Oyunları Şampiyonası 57 kiloda mücadele eden milli taekwondocu İrem Yaman altın madalya..., System.String[]

Avrupa Oyunları Şampiyonası 57 kiloda mücadele eden milli taekwondocu İrem Yaman altın madalya kazandı. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
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