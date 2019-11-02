Avrupa Oyunları Şampiyonası 57 kiloda mücadele eden milli taekwondocu İrem Yaman altın madalya...
7 saat önce
Avrupa Oyunları Şampiyonası 57 kiloda mücadele eden milli taekwondocu İrem Yaman altın madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
Avrupa Oyunları Şampiyonası 57 kiloda mücadele eden milli taekwondocu İrem Yaman altın madalya kazandı. - İSTANBUL
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