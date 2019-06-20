2. Avrupa
Oyunları yarın Belarus
'ta başlayacak.
Belarus'un başkenti Minsk'te, 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda Türkiye
'yi 14 branşta, 111 sporcu temsil edecek.
Organizasyona 50 ülkeden, 4 bin sporcunun katılması beklenirken, 200 madalya dağıtılacak.
Türk sporcular atıcılık, atletizm, badminton, 3x3 basketbol
, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, okçuluk ve sambo dallarında mücadele edecek.
Avrupa Oyunları, 2020 Tokyo
Olimpiyatları için bazı spor dallarında eleme niteliği taşırken, bazılarında ise sıralama puanına katkı verecek.