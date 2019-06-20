Son Dakika Haberleri: Avrupa Oyunları yarın Belarus'ta başlayacak
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Avrupa Oyunları yarın Belarus'ta başlayacak

1 saat önce

2. Avrupa Oyunları yarın Belarus'ta başlayacak.

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2. Avrupa Oyunları yarın Belarus'ta başlayacak.
Belarus'un başkenti Minsk'te, 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda Türkiye'yi 14 branşta, 111 sporcu temsil edecek.
Organizasyona 50 ülkeden, 4 bin sporcunun katılması beklenirken, 200 madalya dağıtılacak.
Türk sporcular atıcılık, atletizm, badminton, 3x3 basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, okçuluk ve sambo dallarında mücadele edecek.
Avrupa Oyunları, 2020 Tokyo Olimpiyatları için bazı spor dallarında eleme niteliği taşırken, bazılarında ise sıralama puanına katkı verecek.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 08:53 Kaynak: AA
Avrupa, Belarus, Spor
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