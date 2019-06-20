Son Dakika Haberleri: Avrupa Oyunların'da Takım Bayrak Töreni düzenlendi
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Avrupa Oyunların'da Takım Bayrak Töreni düzenlendi

1 saat önce

Belarus'un Minsk kentinde 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2. AvrupaOyunları'nın Takım Bayrak Töreni Sporcu Köyü'nde gerçekleşti.

Avrupa Oyunların'da Takım Bayrak Töreni düzenlendi, System.String[]
Belarus'un Minsk kentinde 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2. Avrupa

Oyunları'nın Takım Bayrak Töreni Sporcu Köyü'nde gerçekleşti.

Türkiye adına atıcılık, 3x3 basketbol, bisiklet, boks, judo, masa tenisi, okçuluk, sambo milli takımların katıldığı törende TMOK Başkan Yardımcısı ve Avrupa Olimpiyat Komiteleri Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat, ile Kafile Başkanı Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Şahin de yer aldı. Belarus, Minsk 2019 ve EOC bayraklarının göndere çekilmesi ile başlayan törende sporcular Belarus'un yerel müzikleri eşliğinde keyifli vakit geçirdiler.

Tören ardından tüm ülkelerin Kafile Başkanları, ülkeleri adına meşe ağaçları diktiler. Ağaç dikim etkinliğinin ardından gün sona erdi.

Yarışmalar yarın başlıyor

Minsk 2019'da yarın ilk yarışmalar başlıyor. Ay-yıldızlı sporcular okçuluk, boks ve 3x3

basketbol karşılaşmalarında mücadele edecekler. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:39 Kaynak: İHA
Belarus, Spor
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