Avrupa Oyunlarında mücadele edecek Milli Takım belli oldu
2 saat önce
Beyaz Rusya'nın Minsk kentinde yapılacak olan Avrupa Oyunlarına Güreş Milli Takımı 18 sporcuyla katılacak.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:43 Kaynak: İHA
Beyaz Rusya'nın Minsk kentinde yapılacak olan Avrupa
Oyunlarına Güreş Milli Takımı 18 sporcuyla katılacak.
25-30 Haziran Tarihleri arasında Beyaz Rusya'nın Minsk kentinde düzenlenecek olan Avrupa oyunlarında mücadele edecek Güreş Milli Takım belirlendi. Greko-Romen, Serbest ve Kadınlarda 6'şar olmak üzere toplam 18 sporcuyla oyunlara katılacak olan milli takımda şu isimle yer alıyor:
Greko-romen:
60 kg Kerem Kamal
67 kg Enes Başar
77 kg Yunus Emre Başar
87 kg Metehan Başar
97 kg Cenk İldem
130 kg Osman Yıldırım
Setbest stil:
57 kg: Süleyman Atlı
65 kg : Selahattin Kılıçsallayan
74 kg: Soner Demirtaş
86 kg: Fatih
Erdin
97 kg: Baki Şahin
125 kg: Fatih Yaşarlı
Kadınlar:
50 kg: Evin Demirhan
53 kg: Zeynep Yetgil
57 kg: Bediha Gün
62 kg: Aslı Tuğcu
68 kg: Buse Tosun
76 kg: Ayşegül Özbeğe
Avrupa oyunları için Serbest Güreş Milli takımı 22 Haziran, Kadın Milli Takımı 23 Haziran ve Greko-Romen Milli Takımı ise 25 Haziran'da Minsk'e hareket edecek. - İSTANBUL
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