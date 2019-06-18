Son Dakika Haberleri: Avrupa Oyunlarında mücadele edecek Milli Takım belli oldu
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Avrupa Oyunlarında mücadele edecek Milli Takım belli oldu

2 saat önce

Beyaz Rusya'nın Minsk kentinde yapılacak olan Avrupa Oyunlarına Güreş Milli Takımı 18 sporcuyla katılacak.

Avrupa Oyunlarında mücadele edecek Milli Takım belli oldu, System.String[]
Beyaz Rusya'nın Minsk kentinde yapılacak olan Avrupa Oyunlarına Güreş Milli Takımı 18 sporcuyla katılacak.

25-30 Haziran Tarihleri arasında Beyaz Rusya'nın Minsk kentinde düzenlenecek olan Avrupa oyunlarında mücadele edecek Güreş Milli Takım belirlendi. Greko-Romen, Serbest ve Kadınlarda 6'şar olmak üzere toplam 18 sporcuyla oyunlara katılacak olan milli takımda şu isimle yer alıyor:

Greko-romen:

60 kg Kerem Kamal

67 kg Enes Başar

77 kg Yunus Emre Başar

87 kg Metehan Başar

97 kg Cenk İldem

130 kg Osman Yıldırım

Setbest stil:

57 kg: Süleyman Atlı

65 kg : Selahattin Kılıçsallayan

74 kg: Soner Demirtaş

86 kg: Fatih Erdin

97 kg: Baki Şahin

125 kg: Fatih Yaşarlı

Kadınlar:

50 kg: Evin Demirhan

53 kg: Zeynep Yetgil

57 kg: Bediha Gün

62 kg: Aslı Tuğcu

68 kg: Buse Tosun

76 kg: Ayşegül Özbeğe

Avrupa oyunları için Serbest Güreş Milli takımı 22 Haziran, Kadın Milli Takımı 23 Haziran ve Greko-Romen Milli Takımı ise 25 Haziran'da Minsk'e hareket edecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:43 Kaynak: İHA
Belarus, Avrupa, Spor
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