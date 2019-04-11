Son Dakika Haberleri: Avrupa Panel ve Profil Derneği Yönetim Kurulu'na Bir Türk Seçildi

Avrupa Panel ve Profil Derneği Yönetim Kurulu'na Bir Türk Seçildi

1 saat önce

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, Avrupa Panel ve Profil Derneği (EAPP) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

Avrupa Panel ve Profil Derneği Yönetim Kurulu'na Bir Türk Seçildi, System.String[]
Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, Avrupa Panel ve Profil Derneği (EAPP) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, Avrupa Panel ve Profil Derneği (EAPP) yönetim kurulu üyesi olarak seçildi. Bu gelişmeyle şirket, Türkiye'den derneğin yönetim kurulunda yer alan tek yerli sandviç panel üreticisi olduğu belirtildi.

İhsan Tolga Akar, EPAQ'ın dünya panel ve profil pazarının yüzde 80'ini temsil ettiğini belirterek derneğin yönetim kurulunda yer almanın hem Türkiye hem de sektör açısından oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Bu sayede şirketin Dünya standartlarını ve trendlerini yakından takip ettiğini, ayrıca dünya trendlerini şekillendirmede aktif rol oynadığını da ifade eden Akar, Avrupa Panel ve Profil Derneği yönetim kurulu üyeliğinin Assan Panel'in yurt dışı hedefleri ve planları ile uyumlu bir gelişme olduğunu belirterek, "Şirketimiz sahip olduğu deneyimi bu platforma taşıyacak ve Dünya'daki panel sektörünün gelişimi için etkin bir rol oynamaya devam edecek" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:56 Kaynak: İHA
Türkiye, Assan Panel San. Ve Tic. A.Ş, Avrupa, Ekonomi
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