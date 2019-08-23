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Avrupa Paralimpik Bocce Şampiyonası

1 saat önce

Avrupa Paralimpik Bocce Şampiyonası, 27-31 Ağustos tarihlerinde İspanya'da yapılacak.

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Avrupa Paralimpik Bocce Şampiyonası, 27-31 Ağustos tarihlerinde İspanya'da yapılacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Petkim'in sponsorluğunda, Sevilla kentinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi, BC2 kategorisinde Hasan Çakır ve Mustafa Özkan temsil edecek.

Türkiye, İspanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:20 Kaynak: AA
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