Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamenteri Guetta: Türkiye, Suriye'de bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor
Son Dakika Dünya Avrupa Parlamenteri Guetta: Türkiye, Suriye'de bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor

Avrupa Parlamenteri Guetta: Türkiye, Suriye'de bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor

1 saat önce

Türkiye'yi yakından takip eden Avrupa Parlamenteri Bernard Guetta Türkiye'nin, güvenli bölge kurmak amacıyla Suriye'nin kuzeyinde başlatmayı planladığı operasyonla ilgili Euronews'e konuştu.

Avrupa Parlamenteri Guetta: Türkiye, Suriye'de bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyor, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi üyesi Bernard Guetta, Türkiye'nin, güvenli bölge kurmak amacıyla Suriye'nin kuzeyinde başlatmayı planladığı operasyonla bir taşla iki kuş vurmaya çalıştığını söyledi.


Euronews'e konuşan liberal görüşlü Avrupa Parlamenteri Bernard Guetta, "Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yandan Türkiye ve Suriye'deki ayrılıkçı Kürtlerinin bir araya gelmesinden büyük endişe duyuyor, diğer yandan Suriye'den ayrılmamak için sınırda güvenli bölge oluşturmaya çalışıyor. Beşar Esad böylece askeri zaferini ilan edemeyecek. Türkiye'den çok sayıda mülteci sınırdışı edilecek ve bu insanlar büyük olasılıkla mülteci kamplarında sağlıksız koşullarda yaşamaya zorlanacak." dedi.

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Türkiye, Avrupa, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:06 
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