Son Dakika › Dünya › Avrupa Parlamenteri Özlem Demirel'in Türkiye'de mahkeme duruşmasına katılmasına izin verilmedi - Son Dakika Dünya
Avrupa Parlamenteri Özlem Demirel'in Türkiye'de mahkeme duruşmasına katılmasına izin verilmedi
6 saat önce
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi yakından takip eden Sergey Lagodinsky, Türk yetkililerin meslektaşı Özlem Demirel'in bir mahkeme duruşmasına gözlemci olarak katılmasına izin vermediğini yazılı açıklamayla duyurdu.
Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi yakından takip eden Sergey Lagodinsky, Türk yetkililerin meslektaşı Özlem Demirel'in bir mahkeme duruşmasına gözlemci olarak katılmasına izin vermediğini belirtti.
Avrupa Birliği-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş-Başkanı Sergey Lagodinsky olayın 13 Şubat'ta Türkiye'de gerçekleştiğini, Avrupa Birleşik Sol Grubu üyesi Alman parlamenter Özlem Demirel'e yapılanların 'demokrasi ve ikili ilişkiler adına' kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:04
Son Dakika Rus askeri, Türk konvoyuna eşlik etti Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi yarın da devam edecek Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi TOGG'dan yeni paylaşım! Yerli otomobile teknoloji bazlı üst düzey sürüş testi