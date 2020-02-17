Avrupa Parlamenteri Özlem Demirel'in Türkiye'de mahkeme duruşmasına katılmasına izin verilmedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Parlamenteri Özlem Demirel'in Türkiye'de mahkeme duruşmasına katılmasına izin verilmedi - Son Dakika Dünya

Avrupa Parlamenteri Özlem Demirel'in Türkiye'de mahkeme duruşmasına katılmasına izin verilmedi

6 saat önce

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi yakından takip eden Sergey Lagodinsky, Türk yetkililerin meslektaşı Özlem Demirel'in bir mahkeme duruşmasına gözlemci olarak katılmasına izin vermediğini yazılı açıklamayla duyurdu.

Avrupa Parlamenteri Özlem Demirel'in Türkiye'de mahkeme duruşmasına katılmasına izin verilmedi, System.String[]

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi yakından takip eden Sergey Lagodinsky, Türk yetkililerin meslektaşı Özlem Demirel'in bir mahkeme duruşmasına gözlemci olarak katılmasına izin vermediğini belirtti.


Avrupa Birliği-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş-Başkanı Sergey Lagodinsky olayın 13 Şubat'ta Türkiye'de gerçekleştiğini, Avrupa Birleşik Sol Grubu üyesi Alman parlamenter Özlem Demirel'e yapılanların 'demokrasi ve ikili ilişkiler adına' kabul edilemez olduğunu ifade etti.

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Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:04 
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