Avrupa Parlamenterleri endişeli: Libya'daki çatışmalar uluslararası boyuta taşınabilir - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa Parlamenterleri endişeli: Libya'daki çatışmalar uluslararası boyuta taşınabilir - Son Dakika Dünya

Avrupa Parlamenterleri endişeli: Libya'daki çatışmalar uluslararası boyuta taşınabilir

6 saat önce

Avrupa Parlamenterleri endişeli: Libya'daki çatışmalar uluslararası boyuta taşınabilir

Avrupa Parlamenterleri endişeli: Libya'daki çatışmalar uluslararası boyuta taşınabilir, System.String[]

Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı ve bölgede yaşanan gelişmeler, Avrupa Parlamentosu'nda yakından takip ediliyor. Euronews'in sorularını cevaplayan farklı siyasi görüşten Avrupa Parlamenterleri, Türkiye'nin Suriye ile sınırı olması nedeniyle müdahalenin anlaşılabileceğini fakat Libya'nın Akdeniz'de doğal gaz paylaşımıyla ilgili olduğunu savundu.


Türkiye'nin, kendi topraklarından kilometrelerce uzakta bulunan bir ülkede savunacak herhangi bir çıkarı olmadığını iddia eden parlamenterler, Ankara'nın attığı adımlar ile birlikte çatışmaların uluslararası boyuta taşınabileceğini, Libya'nın yeni bir Suriye olabileceğini ifade etti. IŞİD tehlikesine dikkat çeken parlamenterler, "şiddet ve savaş istemiyoruz, barış ve istikrara ihtiyacımız var" dedi.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:49 
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