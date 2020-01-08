Avrupa Parlamenterleri endişeli: Libya'daki çatışmalar uluslararası boyuta taşınabilir

Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı ve bölgede yaşanan gelişmeler, Avrupa Parlamentosu'nda yakından takip ediliyor. Euronews'in sorularını cevaplayan farklı siyasi görüşten Avrupa Parlamenterleri, Türkiye'nin Suriye ile sınırı olması nedeniyle müdahalenin anlaşılabileceğini fakat Libya'nın Akdeniz'de doğal gaz paylaşımıyla ilgili olduğunu savundu.



Türkiye'nin, kendi topraklarından kilometrelerce uzakta bulunan bir ülkede savunacak herhangi bir çıkarı olmadığını iddia eden parlamenterler, Ankara'nın attığı adımlar ile birlikte çatışmaların uluslararası boyuta taşınabileceğini, Libya'nın yeni bir Suriye olabileceğini ifade etti. IŞİD tehlikesine dikkat çeken parlamenterler, "şiddet ve savaş istemiyoruz, barış ve istikrara ihtiyacımız var" dedi.