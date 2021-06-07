Avrupa Parlamentosu 15 ayı aşkın sürenin ardından yeniden Strazburg'da toplandı - Son Dakika

13 Haziran'a kadar sürecek oturumların önemli gündem maddelerini; AB içinde seyahate imkan verecek Dijital Kovid Sertifikası'na son onayın verilmesi, Birliğin 23 Mayıs'ta bir uçağın Minsk'e indirilerek yolcular arasındaki muhalif gazetecinin gözaltına alınması nedeniyle Belarus 'a verilecek tepkiyi karara bağlaması, 15 Haziran'da yapılacak AB-ABD Zirvesi'nde ele alınacak konuların değerlendirilmesi oluşturacak.

Binası Strazburg'da bulunan AP, kentin salgında yüksek riski ifade eden "kırmızı bölge" olarak sınıflandırılması nedeniyle Genel Kurul oturumlarını uzaktan yapıyordu.

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