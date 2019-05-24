Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu 2019 seçimleri: Avrupa'da siyaset bölünüyor mu?

Avrupa Parlamentosu 2019 seçimleri: Avrupa'da siyaset bölünüyor mu?

7 saat önce

28 ülkeden 751 milletvekilinin seçileceği Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor. Seçimlerde tüm Avrupa’da tam 550 liste yarışıyor. Bu durum siyasetin ne kadar bölündüğüne işaret ediyor.

Avrupa Parlamentosu 2019 seçimleri: Avrupa'da siyaset bölünüyor mu?, System.String[]
28 ülkeden 751 milletvekilinin seçileceği Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri 23-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşiyor. Seçimlerde tüm Avrupa'da tam 550 liste yarışıyor. Bu durum bir yandan hayal kırıklığına uğramış seçmenin değişim istediğine işaret ederken bir yandan da Avrupa'da siyasetin giderek bölündüğünü gösteriyor.

Almanya 41 ile en fazla listenin yarıştığı ülke. 96 milletvekili ile AP'ye en fazla temsilci göndermesinden dolayı bu durum sürpriz değil. Ancak AP'ye sadece 21 milletvekili gönderecek olan Çek Cumhuriyeti'nde 39 liste seçime katılıyor. Bu, Fransa (34), İtalya (18) ve İngiltere'den (27) bile fazla.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:23 
Milletvekili, Siyaset, Avrupa, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere Başbakanı Theresa May İstifa Tarihini Açıklayacak ABD Savunma Tasarısında Türkiye Maddesi: Rusya İle S-400 Anlaşmasından Vazgeçmezsen F-35 Ortaklığına Son Veririz Oltu'da 1 Buçuk Metrelik Hopa Engereği Görüldü Sosyal Medya Fenomeni Selin Ciğerci, Cinsiyet Değiştirme Uygulamasıyla Yeniden Erkek Oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:50:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu 2019 seçimleri: Avrupa'da siyaset bölünüyor mu?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]