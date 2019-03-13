Avrupa Parlamentosu: Ab, Türkiye ile Üyelik Müzakerelerini Askıya Alsın
44 dakika önce
Avrupa Parlamentosu, Rapörtör Kati Piri'nin, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması önerisini 109'a karşı 370 oyla kabul etti.
Avrupa
Parlamentosu (AP), Rapörtör Kati Piri'nin, Avrupa Birliği
'nin (AB
) Türkiye
ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması önerisini 109'a karşı 370 oyla kabul etti.
Oylamada 143 üye de çekimser oy kullandı.
AP, AB'nin yasama organı ancak aldığı kararlar tavsiye niteliği taşıyor, bağlayıcılığı bulunmuyor. TBMM Dışişleri Komisyonu
Başkanı Volkan Bozkır
, Piri'nin raporunun kabul edilmesini şiddetle kınadı.
Bozkır, "Raporda yer alan asılsız iddiaların, AP Genel Kurulu'nca kabul görmesi, AP'nin ülkemize karşı taraflı ve önyargılı tutumunun devam ettiğinin bir göstergesidir" dedi.https://twitter.com/volkan_bozkir/status/1105868387849326592
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:49
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