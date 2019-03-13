Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu: Ab, Türkiye ile Üyelik Müzakerelerini Askıya Alsın
BBC

Avrupa Parlamentosu: Ab, Türkiye ile Üyelik Müzakerelerini Askıya Alsın

44 dakika önce

Avrupa Parlamentosu, Rapörtör Kati Piri'nin, Avrupa Birliği'nin Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması önerisini 109'a karşı 370 oyla kabul etti.

Avrupa Parlamentosu: Ab, Türkiye ile Üyelik Müzakerelerini Askıya Alsın, System.String[]
Avrupa Parlamentosu (AP), Rapörtör Kati Piri'nin, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması önerisini 109'a karşı 370 oyla kabul etti.

Oylamada 143 üye de çekimser oy kullandı.

AP, AB'nin yasama organı ancak aldığı kararlar tavsiye niteliği taşıyor, bağlayıcılığı bulunmuyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Piri'nin raporunun kabul edilmesini şiddetle kınadı.

Bozkır, "Raporda yer alan asılsız iddiaların, AP Genel Kurulu'nca kabul görmesi, AP'nin ülkemize karşı taraflı ve önyargılı tutumunun devam ettiğinin bir göstergesidir" dedi.

https://twitter.com/volkan_bozkir/status/1105868387849326592
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:49 

Türkiye, Avrupa, Avrupa Birliği, Dünya
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