Avrupa Parlamentosu AB'yi 'LGBTİ+ özgürlük bölgesi' ilan etti - Son Dakika
BBC

Avrupa Parlamentosu AB'yi 'LGBTİ+ özgürlük bölgesi' ilan etti

11.03.2021 16:12
Avrupa Parlamentosu AB'yi 'LGBTİ+ özgürlük bölgesi' ilan etti, System.String[]

Avrupa Parlamentosu, Polonya'da bazı belediyelerin "LGBTİ+ ideolojisinden arındırılmış bölge" yaratma girişimi ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın homofobik açıklamalarına yanıt olarak, Avrupa Birliği'ni (AB) "LGBTİ+ özgürlük bölgesi" ilan etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), Polonya'da bazı belediyelerin "LGBTİ+ ideolojisinden arındırılmış bölge" yaratma girişimi ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın homofobik açıklamalarına yanıt olarak, Avrupa Birliği'ni (AB) "LGBTİ+ özgürlük bölgesi" ilan etti.

Parlamento üyelerinin büyük bölümü tarafından desteklenen kararda, AB sınırları içerisinde LGBTİ+ bireylere yönelik her türlü nefret ve ayrımcılığın, AB Temel Haklar Şartı ile temel insan hakları sözleşmelerine aykırı olduğu belirtildi.

Polonya ve Macaristan'da durum

AP tarafından kabul edilen kararda, Polonya İnsan Hakları Kamu Baş Denetçisi'nin (Ombudsman) " LGBTİ+ ideolojisinden arındırılmış bazı bölge, ilçe ve belediyeler hakkında" dokuz şikayette bulunduğu anımsatıldı.

Polonya'daki idari mahkemeler, şu ana kadar bu kararlardan dördünün anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

AP karar metninde ayrıca, Macaristan'daki yasal düzenlemerin de LGBTİ+ bireylerin temel haklarını önemli ölçüde engellediği vurgulandı. Macaristan'daki anayasa değilikliği ile evli olmayan çiftlerin evlat edinme hakkından mahrum bırakıldığına işaret edildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da, geçen hafta hükümetine yönelik eleştirilere tepki verirken, "LGBTİ+ çılgınlığı" ifadesini kullanmıştı.





Avrupa Parlamentosu kararında, AB sınırları içinde LGBTİ+ bireylerin; hoşgörüsüzlük, ayrımcılık veya zulüm korkusu olmaksızın yaşamalarının ve cinsel yönelimlerini, cinsiyet kimliklerini, cinsiyet ifadelerini ve cinsiyet özelliklerini kamuya açık bir şekilde sergilemelerinin güvence altına alındığı vurgulandı.

Kararda, birlik üyesi ülkelerin tümünün, LGBTİ+ bireylere karşı ayrımcılık yapmak yerine; eşitliği ve temel hakları koruması, desteklemesi ve haklarını tam olarak garanti etmesi istendi ve "Parlamento, Avrupa Birliği'ni, LGBTİ+ bireyler kişiler için bir özgürlük bölgesi olarak ilan eder" denildi.

'LGBT+ ideoloji değil'

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de AP'nin kararını destekliyor. Komisyon, AB'nin yürütme organı.

Von der Leyen, AP Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Polonya ve Macaristan tarafından kullanılan, "LGBTİ+ ideolojisi" ifadesine tepki göstererek, "Kendiniz olmak bir ideoloji değildir. Bu senin kimliğin, kimse onu asla elinden alamaz" demişti.

Avrupa Parlamentosu'nda Muhafazakar Reformist Grup üyesi Polonyalı Pole Ryszard Legutko ise AP'nin kararını "saçma" buldu.

Batı Avrupa'nın anaokulundan itibaren "ideolojik propaganda" yaptığını savunan Legutko, "Bu ideolojinin okullarımıza, anne-babaların isteklerine karşı gelmesini istiyor muyuz?" dedi.

Avrupa Parlamentosu AB'yi 'LGBTİ+ özgürlük bölgesi' ilan etti
Avrupa Parlamentosu AB'yi 'LGBTİ+ özgürlük bölgesi' ilan etti

Avrupa Birliği, Macaristan, Özgürlük, Polonya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Parlamentosu AB'yi 'LGBTİ+ özgürlük bölgesi' ilan etti - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

11 yaşındaki çocuk, 16'ncı kattan atlayarak intihar etti Bakan Soylu'yu Batman'daki kazaya isyan etti: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı, bu katliama açık davetiye çıkarmadır PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti
Survivor'dan elenen Hayrettin, Acun Ilıcalı ile yeni proje için el sıkıştı Survivor'dan elenen Hayrettin, Acun Ilıcalı ile yeni proje için el sıkıştı         
22:35
G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok G.Saray'da Belhanda'dan sonra yeni kriz! Fatih Terim 2 gündür ortalarda yok         
22:16
Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı Fahrettin Koca'nın basın toplantısında duyulan esrarengiz ses ortalığı karıştırdı         
22:05
Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi         
21:31
Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı         
21:19
Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi         
20:51
Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı         
19:18
Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı         
16:46
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 22:50:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Parlamentosu AB'yi 'LGBTİ+ özgürlük bölgesi' ilan etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei