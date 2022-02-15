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Avrupa Parlamentosu "altın pasaport" uygulamasının yasaklanmasını istedi - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu "altın pasaport" uygulamasının yasaklanmasını istedi

15.02.2022 19:41
Avrupa Parlamentosu "altın pasaport" uygulamasının yasaklanmasını istedi

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin "yatırım karşılığı vatandaşlık" uygulamasının kaldırılması için çağrıda bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin "yatırım karşılığı vatandaşlık" uygulamasının kaldırılması için çağrıda bulundu.

AP'nin Medeni Haklar, Adalet ve İçişleri Komitesi, "altın pasaport" uygulamasının yasaklanması, ayrıca "altın vize" için ortak AB kuralları getirilmesine yönelik yasa tasarı oluşturulması hakkında hazırlanan raporu kabul etti.

AP milletvekilleri, altın pasaport uygulamasının ahlaki, yasal ve ekonomik bakımdan sakıncalı olduğunu, aynı zamanda ciddi güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı.

Altın pasaportların AB vatandaşlığının özüne zarar verdiği belirtilerek, uygulamanın kademeli olarak kaldırılması istendi.

Raporu hazırlayan milletvekillerinden Sophia in 't Veld, "Vatandaşlık satın alınan bir mal değil haktır. Üye ülkeler kendilerinin olmayan bir şeyi satmakta, AB'nin itibarını kendi çıkarları için suistimal etmektedir. Bu ülkelerin şüpheli işleri ortak güvenliğimizi tehlikeye atmaktadır." dedi.

Milletvekilleri, bunun yanı sıra yatırım karşılığı verilen oturma izni uygulamasının da ortak AB kurallarına bağlanmasını, böylece kara para aklama, yolsuzluk ve vergi kaçırmayla mücadelenin güçlendirilmesini istedi.

Yatırım karşılığı oturma izni isteyenlere sıkı güvenlik soruşturması ile başvurulan ülkede geçirilecek asgari sürenin belirlenmesi talep edildi.

AP milletvekilleri, mart ayında yapılacak Genel Kurul oturumunda raporu görüşecek ve oylayacak. Raporun Genel Kurulda kabul edilmesi halinde AB Komisyonu konuyla ilgili yasa teklifi hazırlamak zorunda kalacak veya hazırlamazsa bunun haklı gerekçesini AP'ye izah etmek zorunda kalacak.

AB içinde Bulgaristan, Kıbrıs Rum kesimi ve Malta'nın "altın pasaport", 12 ülkenin ise farklı koşullarda yatırım karşılığı oturum izni" uygulaması bulunuyor.

AB içinde 2011 ile 2019 arasında 130 bin kişinin bu iki uygulamadan faydalandığı, bu ülkelerin 21,8 milyar avro elde ettiği belirtiliyor.

Bulgaristan hükümeti, altın pasaport uygulamasını sonlandırmak için yasa tasarısı hazırladı. Kıbrıs Rum kesimi ise şu anda sadece Kasım 2020 öncesinde yapılan başvuruları değerlendiriyor.

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Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Pasaport, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu 'altın pasaport' uygulamasının yasaklanmasını istedi - Son Dakika


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