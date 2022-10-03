AP, AB ülkelerindeki dinleme skandallarını Europol'ün soruşturmasını istiyor - Son Dakika
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AP, AB ülkelerindeki dinleme skandallarını Europol'ün soruşturmasını istiyor

03.10.2022 14:14
AP, AB ülkelerindeki dinleme skandallarını Europol'ün soruşturmasını istiyor

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin polis teşkilatı olan Europol'ün AB ülkelerinde ortaya çıkan dinleme skandallarını soruşturmasını talep etti.

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin polis teşkilatı olan Europol'ün AB ülkelerinde ortaya çıkan dinleme skandallarını soruşturmasını talep etti.

AP'de Pegasus ve benzer casus yazılımların kullanımı hakkında daha önce oluşturulan soruşturma komitesi, Europol Direktörü Catherine de Bolle'e mektup gönderdi.

AP milletvekilleri, Yunanistan, Macaristan, Polonya ve İspanya'da gazeteciler, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları ve kamu görevlilerinin yasa dışı dinlemelere maruz kaldığını hatırlatarak, suç teşkil eden eylemlerle ilgili kanıtlar bulunduğunu vurguladı.

Bazı AB ülkelerinin yanı sıra ABD Adalet Bakanlığının da yasa dışı dinlemelerle ilgili soruşturma başlattığı belirtilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"En az üç suç eylemi Europol'ün yetki alanına girmektedir. Bunlar bilişim suçu, yolsuzluk, şantaj ve haraç suçlarıdır. Ulusal makamların hızlı ve derinlemesine soruşturma yapma kapasiteleri ve istekleri hakkında endişeler bulunmaktadır. Her geçen gün kanıtların yok edilmesi veya tahrip edilmesi riski artmaktadır. Bu yüzden Europol'ün gecikmeksizin müdahil olması büyük önem taşımaktadır."

Pegasus ve Predator gibi casus yazılımlarla yasa dışı dinlemeler yapıldığına ilişkin iddialar, son aylarda başta Yunanistan olmak üzere bazı AB ülkelerinde tartışma konusu olmuştu.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Pegasus, Güncel, Son Dakika

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