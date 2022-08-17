AP Başkanı Metsola Yunanistan'ın AP milletvekilini dinlemesini "affedilemez" buluyor - Son Dakika
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AP Başkanı Metsola Yunanistan'ın AP milletvekilini dinlemesini "affedilemez" buluyor

17.08.2022 13:08
AP Başkanı Metsola Yunanistan'ın AP milletvekilini dinlemesini "affedilemez" buluyor

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'nın Yunanistan'daki dinleme skandalında AP milletvekili de olan PASOK lideri Nikos Andrulakis'in yasa dışı şekilde takip edilmesini "affedilemez" ve "hoş görülemez" bulduğu bildirildi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'nın Yunanistan'daki dinleme skandalında AP milletvekili de olan PASOK lideri Nikos Andrulakis'in yasa dışı şekilde takip edilmesini "affedilemez" ve "hoş görülemez" bulduğu bildirildi.

Metsola'nın sözcüsü Jüri Laas, AA'ya konuyla ilgili açıklamasında, AP Başkanı'nın Avrupalı milletvekillerinin yasa dışı şekilde dinlenmesinin kapsamlı şekilde soruşturulmasını sağlayacağını belirtti.

Laas, "Üyelerin iletişiminin yasa dışı şekilde takip edilmesi hoş görülemez ve affedilemez. Demokratik sistemimizin temelini oluşturan ilkelerimizin ve değerlerimizin bu tür ihlalleri hangi üye ülkede olursa olsun hoş görülmemelidir." ifadesini kullandı.

Pegasus adlı casus yazılımla ilgili AP soruşturma komitesinin geçen bahar aylarında çalışmalara başladığını hatırlatan Laas, yasa dışı uygulamaları sonlandıracak çabalara katkı vereceklerini aktardı.

Laas, Yunanistan makamlarıyla iş birliği yapmaya hazır olduklarını, bunu Andrulakis ve parlamentonun siyasi gruplarına bildirdiklerini, soruşturmada elde ettikleri bilgileri sunacaklarını bildirdi.

Jüri Laas, "Avrupa Parlamentosu, Yunanistan makamlarından bilgi sağlanması için ilk talebi almıştır ve bu bilgi gelecek günlerde verilecektir." dedi.

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatının (EYP), PASOK lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis ile Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'in telefonlarını "Predator" adlı yazılımla dinlediği ortaya çıkmıştı.

AP, casus yazılımlarla birçok siyasetçinin dinlendiğinin ortaya çıkmasından sonra geçen bahar aylarından beri üyelerinin de dinlenip dinlenmediği konusunda çalışma yürütüyordu. Andrulakis'in dinlendiği de AP'nin siber güvenlik uzmanlarının yardımıyla belirlenmişti.

Yunanistan'da yasa dışı dinlemelerin ortaya çıkmasından sonra EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle, Miçotakis'in "sağ kolu" ve yeğeni olan Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis ise söz konusu casus yazılım şirketiyle ticari bağlantıları olduğu yönündeki iddialar üzerine istifa etmişti.

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Kaynak: AA

Milletvekili, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AP Başkanı Metsola Yunanistan'ın AP milletvekilini dinlemesini 'affedilemez' buluyor - Son Dakika

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