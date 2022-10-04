Avrupa Parlamentosundan AB Komisyonuna Macaristan'a karşı tavizkar olduğu eleştirisi

Avrupa Parlamentosu (AP) vekilleri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunu, AB değerlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Macaristan'a karşı bütçeden pay kesintisini içeren koşulluluk mekanizmasını devreye sokmakta isteksiz olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda AB Komisyonunun, geçen ay yaptığı Macaristan'a sağlanan fonların askıya alınması teklifiyle ilgili oturum düzenlendi.

AB Komisyonunun bütçe ve yönetiminden sorumlu üyesi Johannes Hahn, vekillere hitabında "Macaristan, doğru yönde önemli taahhütlerde bulundu." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın AB'nin teklifinde belirtilen 17 iyileştirici önlemi almayı taahhüt ettiğini belirten Hahn, bunun yapıcı bir adım olduğunu söyledi.

Söz alan vekiller ise Komisyonun tavrının tahammül içerdiğini ve tavizkar olduğunu ifade ederek, bahsi geçen 17 maddenin aslında "17 uzlaşı" anlamına geldiğini savundu.

Vekiller, Komisyonu Macaristan'a, milyarlarca avroluk fonu donduracak mekanizmadan kolay bir kaçış sağlamakla, daha fazla zaman tanınacağı imasında bulunmakla suçladı.

Komisyon 18 Eylül'de hukukun üstünlüğü ilkesini ihlali gerekçesiyle AB bütçesinden Macaristan'a sağlanan fonların yaklaşık 7,5 milyar avroluk kısmının askıya alınması teklifinde bulunmuştu.

Komisyonun 19 Kasım'a kadar durumu izlemesi ve AB Konseyini bilgilendirmesi gerekiyor. Konsey, söz konusu öneriyi kabul edip etmeyeceğine bir ay içinde karar verecek.

Süreç

Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyor.

AP 29 Ekim 2021'de hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal eden söz konusu ülkenin ortak bütçeden fon almasını engellemediği gerekçesiyle Avrupa Komisyonundan davacı olmuştu.

Avrupa Adalet Divanı Savcısı, 2 Aralık 2021'de yayımladığı yazılı mütalaasında, AB'nin Macaristan'a yapılacak mali yardımların askıya alınması yolunda görüş belirtmiş, Budapeşte buna itiraz etmişti.

AB'nin en yüksek mahkemesi de 16 Şubat'ta, temyiz edilemeyecek bir kararla bu itirazı reddetmiş, böylece ülkenin Birlik bütçesinden faydalanmasının hukukun üstünlüğüne uymasına bağlanmasının önü açılmıştı.

AB Komisyonu 27 Nisan'da AB fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin uzun süredir devam eden endişeler nedeniyle Macaristan'a karşı bütçeden pay verilmesini şarta bağlayan prosedürü başlattığını duyurmuştu.