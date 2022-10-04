Avrupa Parlamentosundan AB Komisyonuna Macaristan'a karşı tavizkar olduğu eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Parlamentosundan AB Komisyonuna Macaristan'a karşı tavizkar olduğu eleştirisi

04.10.2022 21:20
Avrupa Parlamentosundan AB Komisyonuna Macaristan'a karşı tavizkar olduğu eleştirisi

Avrupa Parlamentosu (AP) vekilleri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunu, AB değerlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Macaristan'a karşı bütçeden pay kesintisini içeren koşulluluk mekanizmasını devreye sokmakta isteksiz olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) vekilleri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunu, AB değerlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Macaristan'a karşı bütçeden pay kesintisini içeren koşulluluk mekanizmasını devreye sokmakta isteksiz olduğu gerekçesiyle eleştirdi.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulunda AB Komisyonunun, geçen ay yaptığı Macaristan'a sağlanan fonların askıya alınması teklifiyle ilgili oturum düzenlendi.

AB Komisyonunun bütçe ve yönetiminden sorumlu üyesi Johannes Hahn, vekillere hitabında "Macaristan, doğru yönde önemli taahhütlerde bulundu." ifadesini kullandı.

Macaristan'ın AB'nin teklifinde belirtilen 17 iyileştirici önlemi almayı taahhüt ettiğini belirten Hahn, bunun yapıcı bir adım olduğunu söyledi.

Söz alan vekiller ise Komisyonun tavrının tahammül içerdiğini ve tavizkar olduğunu ifade ederek, bahsi geçen 17 maddenin aslında "17 uzlaşı" anlamına geldiğini savundu.

Vekiller, Komisyonu Macaristan'a, milyarlarca avroluk fonu donduracak mekanizmadan kolay bir kaçış sağlamakla, daha fazla zaman tanınacağı imasında bulunmakla suçladı.

Komisyon 18 Eylül'de hukukun üstünlüğü ilkesini ihlali gerekçesiyle AB bütçesinden Macaristan'a sağlanan fonların yaklaşık 7,5 milyar avroluk kısmının askıya alınması teklifinde bulunmuştu.

Komisyonun 19 Kasım'a kadar durumu izlemesi ve AB Konseyini bilgilendirmesi gerekiyor. Konsey, söz konusu öneriyi kabul edip etmeyeceğine bir ay içinde karar verecek.

Süreç

Macaristan, demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi ilkelerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir süredir AB tarafından eleştiriliyor.

AP 29 Ekim 2021'de hukukun üstünlüğü ilkesini ihlal eden söz konusu ülkenin ortak bütçeden fon almasını engellemediği gerekçesiyle Avrupa Komisyonundan davacı olmuştu.

Avrupa Adalet Divanı Savcısı, 2 Aralık 2021'de yayımladığı yazılı mütalaasında, AB'nin Macaristan'a yapılacak mali yardımların askıya alınması yolunda görüş belirtmiş, Budapeşte buna itiraz etmişti.

AB'nin en yüksek mahkemesi de 16 Şubat'ta, temyiz edilemeyecek bir kararla bu itirazı reddetmiş, böylece ülkenin Birlik bütçesinden faydalanmasının hukukun üstünlüğüne uymasına bağlanmasının önü açılmıştı.

AB Komisyonu 27 Nisan'da AB fonlarının kötüye kullanılmasına ilişkin uzun süredir devam eden endişeler nedeniyle Macaristan'a karşı bütçeden pay verilmesini şarta bağlayan prosedürü başlattığını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
Apple'ı üzecek gelişme! AB bütün akıllı telefonlara tek tip şarj girişi zorunluluğu getiriyor Apple'ı üzecek gelişme! AB bütün akıllı telefonlara tek tip şarj girişi zorunluluğu getiriyor AB gösterilere müdahalesi nedeniyle İran'a karşı kısıtlayıcı tedbirleri değerlendirecek AB gösterilere müdahalesi nedeniyle İran'a karşı kısıtlayıcı tedbirleri değerlendirecek
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Macaristan, Strazburg, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosundan AB Komisyonuna Macaristan'a karşı tavizkar olduğu eleştirisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:01 Müzisyen Onur Şener cinayetine adı karışan Bakanlık müfettişleri görevden uzaklaştırıldı
22:46 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0 mağlup etti
22:34 Cübbeli Ahmet Hoca'nın kayınbiraderi siyasete adım attı! Partisi ise şaşkına çevirdi
22:32 Filipinler'de ilginç piyango çekiliş! 4 milyon dolarlık büyük ikramiye 433 kişiye çıktı
22:12 Kurt sürüsü ile karşılaşan antilop sürüsünün yaptıkları şaşkına çevirdi!
21:07 ABD'de korku yaratan seri katil iddiası! Sadece erkekleri hedef alıyor
21:03 Hakemin verdiği karar tüm futbolcuları şaşkına çevirdi!
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, ABD'den yardım isteyen Miçotakis'e rest: Ne yaparsan yap, biz gereği neyse yapacağız
20:56 Komedyen Eser Yenenler film için bambaşka bir görünüme büründü! Eşi Berfu Yenenler bile tanımadı
20:42 ABD ile görüşme yapan Miçotakis'ten, Türkiye'ye skandal gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 23:37:04. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Parlamentosundan AB Komisyonuna Macaristan'a karşı tavizkar olduğu eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement