AP'li vekiller Europol'ü Yunanistan'daki casusluk skandalı nedeniyle eleştirdi - Son Dakika
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AP'li vekiller Europol'ü Yunanistan'daki casusluk skandalı nedeniyle eleştirdi

30.08.2022 20:44
AP'li vekiller Europol'ü Yunanistan'daki casusluk skandalı nedeniyle eleştirdi

Avrupa Parlamentosu (AP) vekilleri, Avrupa Polis Teşkilatını (Europol) Yunanistan'daki yasa dışı dinlemelerle ilgili soruşturma başlatmadığı için eleştirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) vekilleri, Avrupa Polis Teşkilatını (Europol) Yunanistan'daki yasa dışı dinlemelerle ilgili soruşturma başlatmadığı için eleştirdi.

AP'nin Pegasus ve diğer casus yazılımlarla ilgili soruşturma komitesi, Yunanistan'daki skandalın ardından uzmanlar, araştırmacılar, akademisyenler ve dinlemeye maruz kalan Ruandalı siyasetçi Paul Rusesabagina'nın kızı Carine Kanimba ile Fransız gazeteci Dominique Simonnot'un katıldığı iki ayrı oturum düzenledi.

Europol Başkan Yardımcısı Jean-Philippe Lecouffe'un da katıldığı ilk oturumda vekiller, Europol'ü üye ülkelerdeki casusluk faaliyetleriyle ilgili yetki alanına giren sorumluluğu üstlenmediği gerekçesiyle eleştirdi.

Parlamentonun etkili milletvekillerinden Hollandalı Sophie in 't Veld, Lecouffe'a hitaben, "Her gün, aslında geçen her saat, kanıtlar yok ediliyor. Örneğin, Yunan makamlarının (Predator casus yazılımını meydana getiren) Intellexa şirketinin bürolarına baskın yapmaması ve oradaki tüm malzemeye el koymadığını görmek beni çok şaşırttı." dedi.

Hollandalı milletvekili, Europol'ün son iki aydır üye ülkelerden bağımsız şekilde soruşturma önerme yetkisine sahip olduğunu belirterek "Bu örnekte sadece bir ülkeyi değil, muhtemelen AB'nin tüm ülkelerini ama kesinlikle Yunanistan, Macaristan, Polonya, İspanya, Kıbrıs (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Bulgaristan, İtalya'yı etkilemesi, Lüksemburg ve İrlanda'dan geçen para akışları ve AB kurumlarının etkilenmesinden bahsediyoruz. Öyleyse Europol neden böyle bir soruşturma önermek için yeni yetkilerini kullanmıyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Sophie in 't Veld, olay gazeteciler tarafından ortaya çıkarılırken Europol'ün her şeyden habersiz olduğunu, AB vatandaşlarının güvenliğini sağlayamadığını belirtti.

Vekiller, AB üyesi ülkelere de hukukun üstünlüğü konusundaki eksiklikler nedeniyle eleştirilerde bulundu.

"Can güvenliğim yok"

Soykırım sırasında çok sayıda insanın hayatını kurtarmasıyla Hotel Ruanda filmine esin kaynağı olan siyasetçi Rusesabagina'nın kızı Kanimba da babasını ömür boyu hapis cezasından kurtarmak için mücadele verdiği sırada Pegasus tarafından dinlendiğini anlattı.

Ruanda hükümetinin hedefi haline geldiğini ve can güvenliğinin olmadığını söyleyen Belçika vatandaşı Kanimba, bu ülkenin kendisini koruma konusunda üzerine düşeni yapıp yapmadığı sorusuna çekimser yanıt verdi.

Yunanistan'daki skandal

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatının (EYP), PASOK lideri ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Nikos Andrulakis ile Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'in telefonlarını "Predator" adlı yazılımla dinlediği ortaya çıkmıştı.

AP, casus yazılımlarla birçok siyasetçinin dinlendiğinin ortaya çıkmasından sonra geçen bahar aylarından beri üyelerinin de dinlenip dinlenmediği konusunda çalışma yürütüyordu. Andrulakis'in dinlendiği de AP'nin siber güvenlik uzmanlarının yardımıyla belirlenmişti.

Yunanistan'da yasa dışı dinlemelerin ortaya çıkmasından sonra EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon, "bilgi toplama sürecindeki dikkatsizlik" gerekçesiyle Miçotakis'in "sağ kolu" ve yeğeni Başbakanlık Genel Sekreteri Grigoris Dimitriadis ise söz konusu casus yazılım şirketiyle ticari bağlantıları olduğu yönündeki iddialar üzerine istifa etmişti.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

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