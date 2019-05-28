Avrupa Parlamentosu Avrupalıların hayatını nasıl etkiliyor?
1 saat önce
AP, sağlıktan çevreye, tüketici haklarından kişisel verilerin korunmasına pek çok alanda Avrupalı olmanın avantajlarını arttırmayı başarabildiğini gösterdi. İşte 2014-2019 döneminde AP sayesinde Avrupa vatandaşlarının hayatını kolaylaştıran somut birkaç örnek.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:23
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(AB
) üyesi ülkede 23-26 Mayıs günleri gerçekleşen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılım 40 yıl sonra ilk kez artış gösterdi ve yüzde 50'nin üzerine çıktı.
Katılımın artmasında aşırı sağın yükselişinden duyulan endişenin yanı sıra iklim ve çevre konusunda artan duyarlılıklar ve AB'yi geleceklerinin önemli bir parçası olarak gören gençlerin payı var. Ancak belki de en önemli gerekçe 2009 Lizbon Antlaşması sonrası AP'nin artan gücü, yapılan kanun ve düzenlemelerdeki ağırlığı ile 550 milyon Avrupalının günlük hayatını etkileyen kararlar alabilmesi oldu.
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