Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beer, Tayvan'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beer, Tayvan'ı ziyaret etti

20.07.2022 12:25
Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beer, Tayvan'ı ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Nicola Beer, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret etti.

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Nicola Beer, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyaret etti.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Beer, hükümet lideri Tsai Ing-wen ile yaptığı görüşmede, Tayvan'ın kendi geleceğine karar verme hakkını desteklediklerini belirtirken Avrupa Birliği'nin (AB) statükoyu değiştirmeye yönelik adımlara ve tahriklere karşı çıkacağı mesajını verdi.

AB'nin Çin ile iyi ilişkiler kurmaktan yana olduğunu fakat Pekin yönetiminin statükoyu tek taraflı olarak değiştirme doğrultusuna gireceğine dair derin kaygıları olduğunu ifade eden Beer, " Çin Halk Cumhuriyeti'ne tehdit edici hareketlerden kaçınması ve mevcut statükonun korunması ve sürdürülmesi için etkin ve yapıcı rol oynama çağrısı yapıyoruz." dedi.

Tayvan lideri Tsai de desteği için Beer'e teşekkür etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, yaptığı açıklamada, Beer'in ziyaretinin, "tek Çin ilkesini açık bir ihlali olduğu" ve "Çin-AB ilişkilerini atmosferini zehirlediğini" belirterek tepki gösterdi.

İngiliz Financial Times gazetesi, dünkü haberinde, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin nisan ayında iptal ettiği ziyareti, ağustosta yapacağı Pasifik turu kapsamında gerçekleştirmeyi planladığını ileri sürmüştü.

ABD ile Çin diplomatik ilişkilerinde gerilimlerin yaşandığı bir döneme denk gelen iddia, Çin tarafının tepkisine sebep olmuştu.

Sözcü Cao, Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin, "tek Çin ilkesini ve Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal edeceğini", "Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temellerine zarar vereceğinin" altını çizerek "ABD, (Pelosi'nin ziyareti ilgili) tavrında ısrar ederse Çin, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için güçlü ve kararlı tedbirler alacaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çin-Tayvan anlaşmazlığı

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim, Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada, Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

YORUMLAR
500
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceği iddia edildi ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceği iddia edildi Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Dış Ticareti Yılın İlk Yarısında Hızlı Büyüdü Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin Dış Ticareti Yılın İlk Yarısında Hızlı Büyüdü
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beer, Tayvan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:36 Meteorolojiden 'Türkiye'de aşırı sıcak' açıklaması: Söz konusu değil
12:21 19 yaşındaki genç cinayet kurbanı mı oldu? Acılı aile intihara inanmıyor
12:04 Aşırı sıcakların etkisiyle yangınların çoğaldığı İngiltere'de halk alevlerden kaçmak için siper kazıyor
11:46 Ekmek almış evine dönen adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti
11:44 Hakan Ural'dan "Tek gecelik ilişkimin ürünü" diyen babası Selçuk Ural'a yanıt: Allah var gam yok, her olanda bir hayır vardır
11:35 MİT'ten yurt dışı operasyonu! 7 yıl önce Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden saldırının faili PKK'lı terörist Savaş Çelik, Türkiye'ye getirildi
11:34 Güne yükselişle başlayan dolar 17,58 seviyesinden alıcı buluyor
11:22 EYT sorununu çözen 3 formül! Yaşa bakılmayacak yeni düzenleme için öngörülen tarih belli oldu
11:21 Türkiye'ye sıcak hava dalgası geliyor! Termometre 45 dereceyi görebilir
11:03 Güne düşüşle başlayan gram altın 965 lira seviyesinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 12:57:17. #1.11#
SON DAKİKA: Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Beer, Tayvan'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement