Avrupa Parlamentosu başkan yardımcısı Eva Kaili, Katar'dan rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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Avrupa Parlamentosu başkan yardımcısı Eva Kaili, Katar'dan rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı

10.12.2022 11:40

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Eva Kaili, yolsuzluk soruşturması kapsamında Katar'dan rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Belçika Federal Savcılığı gün içerisinde 16 eve baskın yaparken, Kaili ile birlikte 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Diğer taraftan polisin yaptığı aramalarda toplam 600 bin avro değerinde nakit para bulunurken, Kaili'nin gündüz gözaltına alınan isimlerden biriyle bağı bulunduğu ve kendisine suçüstü yapıldığı belirtildi.

Belçika'da Avrupa Parlamentosu'nun 14 başkan yardımcısından biri olan Yunanistan Sosyalist Milletvekili Eva Kaili, Katar'dan rüşvet aldıkları gerekçesiyle karıştığı yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili olarak başkent Brüksel'de gözaltına alındı.

16 EVE BASKIN YAPILDI: 4 GÖZALTI

Belçika'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Le Soir ve Knack'ta yer alan haberlere göre, Belçika Federal Savcılığı gün içerisinde 16 eve baskın yaptı. Bunun sonucunda AP Başkan Yardımcısı, AP'deki Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı (S&D) ve Yunan muhalefet partisi PASOK üyesi Eva Kaili ile 3 kişi daha gözaltına alındı.

600 BİN AVRO KADAR NAKİT PARAYA EL KONDU

Gözaltına alınanlar arasında S&D'nin eski İtalyan milletvekili ve İtalyan Articulo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri de bulunuyor. Polis, Panzeri ile birlikte 600 bin avro kadar nakit paraya el koydu.

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"DEHŞETE DÜŞTÜK"

Haberler üzerine S&D Grubu web sitesi üzerinden şu açıklamayı yaptı: "Avrupa kurumlarındaki yolsuzluk iddiaları karşısında dehşete düştük. S&D Grubu yolsuzluğa tolerans göstermiyor. Kapsamlı bir soruşturmayı ilk önce biz destekliyoruz. Tüm soruşturma makamlarıyla tam bir işbirliği yapacağız. Bu ruhla, devam eden adli işlemler hakkında kamuya açık bir şekilde yorum yapmayacağız."

Grubun açıklamasında ayrıca "İddiaların ciddiyeti göz önüne alındığında, yetkili makamlar ilgili bilgi ve açıklamayı sağlayana kadar, başta vize serbestisi ve planlanan ziyaretler olmak üzere Körfez ülkeleri ile ilgili tüm dosyaların ve genel kurul oylarının askıya alınmasını talep ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

PARTİ ÜYELİĞİNDEN İHBAR EDİLDİ

Öte yandan Yunan medyasında yer alan haberlere göre PASOK, Kaili'nin partiden ihraç edildiğini duyurdu. PASOK'un açıklamasında "Son gelişmeler ve Belçika makamlarının Avrupalı yetkililerin yolsuzluğuna ilişkin soruşturmasının ardından, PASOK Milletvekili Eva Kaili, Cumhurbaşkanı Nikos Androulakis'in kararıyla partiden ihraç edildi." ifadeleri kullanıldı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamada, ismi verilmeyen bir Körfez ülkesinin birkaç aydır AP'nin kararlarını etkilemek amacıyla AP'de stratejik konumdaki kişilere büyük miktarda nakit para verdiği, maddi değeri yüksek hediyeler teklif ettiğinden şüphelenildiği duyurulmuştu.

Açıklamada bugün içerisinde yapılan aramalarda toplam 600 bin avro değerinde nakit, bilgisayar ekipmanı ve cep telefonu ele geçirildiği ifade edilmişti. AP'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Avrupa Parlamentosu başkan yardımcısı Eva Kaili, Katar'dan rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alındı - Son Dakika
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