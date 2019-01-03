Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Wieland, "Sınırların Değişmesinin İyi Bir Fikir Olduğunu...

Avrupa
Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rainer Wieland, "Sınırların değişmesinin iyi bir fikir olduğunu düşünmüyoruz" dedi.
Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Rainer Wieland, Kosova
'yı ziyaret ederek Başbakan Ramush Haradinaj ile görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Wieland önemli mesajlar verdi. Wieland, Kosova ile Sırbistan
arasındaki sınırların yeniden belirlenmesinin iyi bir fikir olmadığını dile getirerek, çözümden çok sorun getireceğini savundu. Sınırların yeniden belirlenmesinin Almanya
Başbakanı Angela Merkel
tarafından da desteklenmediğine dikkat çeken Wieland, "Ssınırların değişmesinin iyi bir fikir olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü, bunun bölgeden çok dünyaya etkisi olabilir" dedi.
Kosova'ya vize muafiyetinin sağlanması konusuna da değinen Wieland, yeni kriterlerin eklenmemesi için destek sunacağını ancak, vize muafiyeti için tarih veremeyeceğini dile getirdi.
Wieland ayrıca, ülke liderlerine vize muafiyeti için tarih vermemeleri konusunda da çağrı yaptı.
Başbakan Ramush Haradinaj da, vize muafiyeti konusunda Wieland'tan Almanya'nın desteğini talep ettiğini söyledi. Başbakan Haradinaj, "Vize
muafiyetinin dinamikleri konusunda konuştuğumuza şüphe yok. Şahsım için Almanya ve sayın Wieland'ın desteği çok önemli. Bu yüzden, vize muafiyeti kapsamında Kosova gerçeğinin anlatılması için kendisinden destek istedim" dedi.
Görüşmede ayrıca, Kosova ve Almanya arasında öğrenci değişimi konusunda anlaşmaya varıldığı da belirtildi. - PRİŞTİNE