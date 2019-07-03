Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli oldu

Mayıs'ta gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) yeni başkanını seçti.Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu, yeni başkanını seçti. Sosyal Demokratların (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli, yeni AP başkanı oldu.

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