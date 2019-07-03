Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli oldu
Son Dakika Dünya Haber

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli oldu

8 dakika önce

Mayıs'ta gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) yeni başkanını seçti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli oldu, System.String[]
Mayıs'ta gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede yapılan seçimler sonrası, Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) yeni başkanını seçti.
Fransa'nın Strazburg şehrinde ilk kez toplanan Avrupa Parlamentosu, yeni başkanını seçti. Sosyal Demokratların (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli, yeni AP başkanı oldu.


- Fransa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:30 Kaynak: DHA
Strazburg, Fransa, Avrupa, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD ve Rusya'da olağandışı hareketlilik! Acil toplantı çağrısı yapıldı Tanguy Ndombele, Tottenham Hotspur'da Avrupa'da en sıcak haziran ayı yaşandı Heyecan tutkunu adam toksik katran kazanına düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 14:39:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Parlamentosu Başkanı David Maria Sassoli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]