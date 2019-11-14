Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli: Avrupa Erdoğan'ın esiri değil, NATO gerekli

The Global Conversation'ın bu bölümünde euronews'ın konuğu Temmuz 2019'da Avrupa Parlamentosu başkanlığına seçilen David Sassoli. Siyasi kariyerine 2009'da start veren eski İtalyan gazeteci, Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı'ndan Avrupa Parlamentosu'na seçildi. Kendisi ile Brüksel'de görüştük.



'NATO'nun gerekli olduğunu düşünüyorum'



Kısa süre önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Türkiye'nin Suriye'ye askeri operasyonunun NATO'nun "beyin ölümü" anlamına geldiği yönündeki açıklamasını yeni parlamento başkanının ne şekilde değerlendirdiği sorusunu yönelttik. Bu açıklamanın Avrupa Birliği'nin savunma politikasını yeniden gündeme getirdiğini belirten Sassoli, 1953'ten beri ortak savunma politikası konusunda görüşmelerin yapıldığını belirtti Açıklaması